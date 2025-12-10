Nobel de la Paz 2025: ¿Cuánto dinero recibió Machado por el galardón?

Oslo, Noruega.

La opositora venezolana María Corina Machado dedicó este miércoles el Nobel de la Paz por medio de su hija, Ana Corina Sosa, quien recibió el galardón en su nombre, a todo el pueblo de Venezuela y a los "héroes" que luchan por la "libertad", además de los líderes del mundo "que nos acompañaron y defendieron nuestra causa".

Machado, que vive en paradero desconocido en Venezuela, estará no obstante en la capital noruega, confirmó el Instituto Nobel, que horas antes había anunciado su ausencia de la ceremonia, un día después de que se anulase su rueda de prensa.

La hija de Machado se puso en pie y recogió el diploma acreditativo y la medalla Nobel que acompañan al premio -dotado este año con 11 millones de coronas suecas (1 millón de euros, 1,2 millones de dólares), de manos del presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes.