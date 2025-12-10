Nobel de la Paz 2025: ¿Cuánto dinero recibió Machado por el galardón?

La opositora venezolana María Corina Machado dedicó este miércoles el Nobel de la Paz por medio de su hija, Ana Corina Sosa, quien recibió el galardón en su nombre, a todo el pueblo de Venezuela y a los "héroes" que luchan por la "libertad", además de los líderes del mundo "que nos acompañaron y defendieron nuestra causa".
Machado, que vive en paradero desconocido en Venezuela, estará no obstante en la capital noruega, confirmó el Instituto Nobel, que horas antes había anunciado su ausencia de la ceremonia, un día después de que se anulase su rueda de prensa.
La hija de Machado se puso en pie y recogió el diploma acreditativo y la medalla Nobel que acompañan al premio -dotado este año con 11 millones de coronas suecas (1 millón de euros, 1,2 millones de dólares), de manos del presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes.
This year’s Nobel Peace Prize diploma has been handed out to the daughter of 2025 peace laureate Maria Corina Machado. Take a closer look. pic.twitter.com/IBc2S63wJf— The Nobel Prize (@NobelPrize) December 10, 2025
Visiblemente emocionada, Sosa recibió la ovación del público, puesto en pie, erguida delante de una foto de su madre.
La hija de la líder opositora comenzó expresando la "infinita gratitud", en nombre de su familia y de toda Venezuela, al Comité Noruego del Nobel por el hecho de que "la lucha de todo un pueblo por la verdad, la libertad, la democracia y la paz es hoy reconocida en todo el mundo".
"Estoy aquí en nombre de mi madre, María Corina Machado, quien ha unido a millones de venezolanos en un esfuerzo extraordinario que ustedes, nuestros anfitriones, han honrado con el Premio Nobel de la Paz", dijo.
La ceremonia estuvo presidida por los reyes Harald V y Sonia de Noruega.
También asistieron el líder opositor venezolano Edmundo González, el primer ministro noruego Jonas Gahr Store, el presidente argentino, Javier Milei, el panameño José Raúl Mulino; y el paraguayo, Santiago Peña.