Asesinato del candidato a diputado Óscar Bustillo lleva tres meses en la impunidad

Óscar Bustillo Oseguera, candidato a diputado por el partido Libertad y Refundación (Libre), fue asesinado a balazos el 9 de septiembre de 2025 en la ciudad de Yoro, y a la fecha el crimen continúa en la impunidad. Las autoridades policiales informaron inicialmente que manejaban dos líneas de investigación sobre el homicidio del político, quien era ingeniero forestal de profesión.

Una de las hipótesis que investiga la Policía señala que el asesinato de Bustillo Oseguera estaría supuestamente relacionado con permisos de explotación de madera en Yoro, debido a que el ahora occiso estuvo vinculado al Instituto de Conservación Forestal (ICF). La otra teoría apunta a que la muerte pudo tener motivaciones políticas; sin embargo, ninguna de las dos hipótesis ha sido confirmada por los entes investigativos. El político fue atacado a balazos alrededor de las 10:00 pm del 9 de septiembre, cuando regresaba a su casa tras una reunión con líderes comunitarios en el vecino municipio de Sulaco.

Homicidas de Óscar Bustillo se ocultaron en casa abandonada

El hecho ocurrió en el barrio Montecristo de la ciudad de Yoro. Las indagaciones policiales establecen que en el crimen participaron dos individuos que se habrían ocultado en una casa abandonada y que interceptaron al ingeniero para quitarle la vida. Tras el ataque, el candidato fue trasladado con vida al Hospital Manuel de Jesús Subirana, donde minutos después se confirmó su muerte. Familiares del aspirante a diputado señalaron que no tenía enemistades personales y manifestaron desconocer los motivos del crimen.