Llevaban supuesta droga en carro cargado de cocos en Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.

En las últimas horas se llevó a cabo el decomiso de 356 libras de supuesta marihuana y la captura de cuatro personas durante una operación policial desarrollada en el departamento de Santa Bárbara.

Los detenidos son tres hombres y una mujer, quienes fueron interceptados a la altura del desvío Pito Solo, Santa Bárbara, tras una inspección a los vehículos en los cuales se que se desplazaban.

Como resultado de la operación se decomisaron 178 paquetes dobles conteniendo presunta marihuana, con un peso aproximado de 356 libras, así como dos vehículos tipo pick-up, utilizados para el traslado de la droga.