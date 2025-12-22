Matan a tiros a un hombre dentro de un hotel en Catacamas, Olancho

Catacamas, Olancho

De forma violenta le quitaron la vida a un hombre identificado como Ramón Antonio Guillén, quien fue abatido a disparos en el interior de un hotel ubicado en la ciudad de Catacamas, Olancho, zona oriental de Honduras.

De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.