Matan a tiros a un hombre dentro de un hotel en Catacamas, Olancho

De forma violenta le quitaron la vida a un hombre identificado como Ramón Antonio Guillén, quien fue abatido a disparos en el interior de un hotel ubicado en la ciudad de Catacamas, Olancho, zona oriental de Honduras.
De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.
Elementos de la Policía Nacional se desplazaron al lugar para acordonar la escena, mientras personal de Medicina Forense realiza el levantamiento del cuerpo.
Las autoridades informaron que ya se inició una investigación para determinar las causas del crimen, así como para identificar y capturar a los responsables del hecho violento.
Hasta el momento no se ha brindado información sobre posibles móviles ni sospechosos relacionados con el caso.