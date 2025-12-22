  1. Inicio
Matan a tiros a un hombre dentro de un hotel en Catacamas, Olancho

La víctima fue identificado como Ramón Antonio Guillén.

Policías acordonan la escena del crimen.
Catacamas, Olancho

De forma violenta le quitaron la vida a un hombre identificado como Ramón Antonio Guillén, quien fue abatido a disparos en el interior de un hotel ubicado en la ciudad de Catacamas, Olancho, zona oriental de Honduras.

De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.

Elementos de la Policía Nacional se desplazaron al lugar para acordonar la escena, mientras personal de Medicina Forense realiza el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades informaron que ya se inició una investigación para determinar las causas del crimen, así como para identificar y capturar a los responsables del hecho violento.

Hasta el momento no se ha brindado información sobre posibles móviles ni sospechosos relacionados con el caso.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

