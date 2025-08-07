Congreso extiende plazo de adjudicación del Trep

El Congreso Nacional aprobó este jueves 7 de agosto el plazo para la adjudicación del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), durante una sesión ordinaria con la presencia de 122 diputados.
Alcanzando el quórum requerido, la sesión comenzó minutos antes de la 1:00 de la tarde.
Con 117 votos, los diputados del Congreso Nacional dieron luz verde a la iniciativa del CNE para extender los plazos clave del proceso electoral, incluidos el Trep y el censo.
Rasel Tomé, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional, brindó declaraciones previo al inicio de la sesión y confirmó en su cuenta de X que, tras amplias reflexiones y discusiones, se dictaminó favorablemente, por unanimidad, un conjunto de iniciativas fundamentales para el próximo proceso electoral.
Estas son las medidas aprobadas por el Congreso Nacional y por la comisión de Asuntos Electorales:
1. Se autorizó al Consejo Nacional Electoral (CNE) una prórroga hasta el 30 de agosto de 2025 para adjudicar el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep).
2. Se aprobó la ctualización de la división político-geográfica electoral, el nuevo plazo se deberá extender hasta el 20 de septiembre de 2025.
3. Se stableció como fecha límite el 30 de septiembre de 2025 para culminar la actualización y la elaboración del listado definitivo de electores para el Censo Nacional Electoral.
El dictamen fue aprobado este mismo jueves en la sesión ordinaria del Congreso Nacional. Se dispensó el cumplimiento de los plazos establecidos en los artículos 92, 106 y 278 de la Ley Electoral.
La iniciativa, recibida por la Secretaría del Congreso Nacional este miércoles, fue aprobada de manera íntegra, tal como fue remitida por los equipos técnicos del órgano electoral.
En las elecciones de noviembre próximo los hondureños elegirán a un presidente, tres vicepresidentes, 128 diputados al Congreso Nacional, veinte miembros del Parlamento Centroamericano -con sus respectivos suplentes- y 298 corporaciones municipales.
Los comicios generales del 30 de noviembre serán los duodécimos desde que el país retornó al orden constitucional.