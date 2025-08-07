Congreso extiende plazo de adjudicación del Trep

Tegucigalpa, Honduras.

El Congreso Nacional aprobó este jueves 7 de agosto el plazo para la adjudicación del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), durante una sesión ordinaria con la presencia de 122 diputados.

Alcanzando el quórum requerido, la sesión comenzó minutos antes de la 1:00 de la tarde.

Con 117 votos, los diputados del Congreso Nacional dieron luz verde a la iniciativa del CNE para extender los plazos clave del proceso electoral, incluidos el Trep y el censo.

Rasel Tomé, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional, brindó declaraciones previo al inicio de la sesión y confirmó en su cuenta de X que, tras amplias reflexiones y discusiones, se dictaminó favorablemente, por unanimidad, un conjunto de iniciativas fundamentales para el próximo proceso electoral.