Gerardo Torres: "Un millón de hondureños dejaron de ser pobres"

El vicecanciller afirmó que la pobreza se redujo en 10% y la extrema en 13.6% durante la actual administración.

Gerardo Torres, vicecanciller en el Gobierno de Xiomara Castro.

Fotografía de archivo
TEGUCIGALPA, HONDURAS

El vicecanciller de la República, Gerardo Torres, aseguró que durante el gobierno de la presidenta Xiomara Castro un millón de hondureños dejaron de estar en condición de pobreza.

Según Torres, las cifras reflejan que los hogares en situación de pobreza se redujeron en un 10%, mientras que los que se encontraban en pobreza extrema disminuyeron en un 13.6%.

El funcionario destacó además que en estos casi cuatro años de administración se ha logrado aumentar el ingreso promedio tanto en la zona urbana como en la rural, lo que ha permitido mejorar las condiciones de vida de miles de familias.

En el ámbito laboral, subrayó que la tasa de desocupación ha disminuido y que, paralelamente, la cantidad de personas con empleo ha ido en aumento.

Torres señaló que el país ha mantenido un crecimiento económico estable y que, a pesar de la coyuntura internacional, se ha logrado contener la inflación.

Finalmente, subrayó que se ha preservado el precio de la canasta básica, un factor que, según el vicecanciller, ha contribuido a que las familias puedan sostener su consumo sin mayores sobresaltos.

