Radares y luces de Palmerola no funcionan por retrasos de la SIT

La Base Aérea Enrique Soto Cano, ubicada en Comayagua y que comparte pista de aterrizaje con el concesionado Aeropuerto Internacional de Palmerola y la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo (FTCB) de Estados Unidos, navega bajo conflictos luego de que desde ese país señalaran que no se están utilizando los instrumentos de seguridad aeroportuaria, presuntamente por rencor al Ejército estadounidense. Los reclamos surgen porque, desde el 14 de septiembre de 2016, está vigente el contrato para el diseño, construcción, operación y mantenimiento del aeropuerto internacional de Honduras. Aunque han pasado casi nueve años, persisten obras inconclusas que generan malestar y sospechas entre los estadounidenses.

Matt Gaetz, exintegrante de la Cámara de Representantes por Florida y hombre cercano al presidente Donald Trump, publicó una investigación en su programa televisivo -con imágenes incluidas- sobre la falta de uso de radares y luces en la pista de aterrizaje de Palmerola, considerada una base estratégica para la seguridad de Estados Unidos, Centroamérica y Honduras. Gaetz declaró en su reporte que la base Soto Cano permite una respuesta rápida ante crisis en América Central, ya sea por desastres naturales, lucha contra el narcotráfico o recopilación de inteligencia para la estabilidad regional, así como entrenamiento conjunto con fuerzas aliadas. Destacó que su ubicación permite a Estados Unidos proyectar poder, proteger las rutas comerciales y vigilar la migración y la actividad de los carteles del narcotráfico, al ser el centro operativo avanzado de América en la región central.

Tener un activo militar importante en un país donde la situación es inestable -afirmó- obliga a garantizar la seguridad de las tropas norteamericanas y disuadir al narcotráfico. Pero la base aérea Soto Cano, insistió, no va bien. Según imágenes difundidas en el medio de comunicación One American News, existen radares de última generación y tecnología de luces de pista que no están encendidos.

Por rencor al Ejército

El representante de la Cámara de Estados Unidos afirmó que todos los equipos mostrados en la investigación periodística fueron donados a Honduras por el gobierno de España, como parte del Programa de Reconversión de Deuda con España. El problema, según la investigación, es que las autoridades hondureñas no “están permitiendo que se usen a propósito, posiblemente por rencor dirigido al Ejército estadounidense”. Esto, pese a que las luces de clase mundial se encuentran al lado de la pista y un equipo incluso las conectó a través de un cable de extensión para encenderlas.

“¿Por qué Honduras se negará a activar el interruptor del radar de pista? ¿Por qué haría que el Ejército estadounidense usara este cable largo, conectando a un rendimiento degradado?”, expresó al describir el video donde se observaba equipo antiguo operando en Palmerola. Agregó además que el dueño del actual operador de la concesionaria, Palmerola International Airport (PIA), reside en Estados Unidos y apoya tanto a su país como al presidente Trump. Sin embargo, manifestó preocupación por la creciente influencia de China en Honduras desde la llegada al poder de la presidenta Xiomara Castro, en enero de 2022. El subdirector de la AHAC, Jorge Corrales, declaró al noticiero Hoy Mismo que el radar no ha sido completamente instalado porque aún no ha finalizado el proceso de entrega entre la SIT y PIA. Una vez se culminen las obras, serán transferidas a la Agencia de Aeronáutica Civil para su adecuada operación. Reconoció que las luces en operación actual son provisionales, ya que el proceso de entrega de la SIT a PIA aún no ha concluido, lo que impide operar en condiciones óptimas. También confirmó que se han reunido en al menos diez ocasiones con la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, con el objetivo de avanzar gradualmente en la solución de este tipo de problemas.

El radar

Corrales defendió que el aeropuerto cuenta con seguridad operacional al máximo, ya que, de lo contrario, no se estarían realizando operaciones de la aviación civil ni de las fuerzas militares estadounidenses.“Como Aeronáutica Civil podemos certificar que las luces que se están utilizando de manera provisional cumplen con todas las normativas de la OACI”, sostuvo. No obstante, reconoció que las luces calificadas para este tipo de operaciones no están en uso, debido a que aún falta que entre en funcionamiento una planta eléctrica. Apuntó que “desde el gobierno anterior está instalado el radar; es de última generación, pero no puede ponerse en funcionamiento si no se cuenta con ciertas garantías de voltaje y con personal técnico debidamente capacitado”. Por su parte, Carlos Padilla, jefe del Departamento de Navegación Aérea de la AHAC, declaró a LA PRENSA Premium que Honduras no ha recibido ninguna donación de radares por parte del gobierno de España. El único proyecto ejecutado con fondos españoles, que incluyó la participación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), fue la adquisición de equipos para poner en marcha una torre de control y un centro de aproximación desde Palmerola. Aclaró que ese proyecto no incluye radares, ya que los utilizados por la AHAC son los mismos empleados a nivel centroamericano por la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (Cocesna).