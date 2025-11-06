Robo en oficinas del IP: tres personas detenidas por hurto a abogado

Tres personas fueron capturadas este jueves dentro del Instituto de la Propiedad (IP), en San Pedro Sula luego de ser sorprendidas presuntamente sustrayendo pertenencias del vehículo de un abogado que se encontraba en el estacionamiento de la institución.
Según el informe preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 12:30 del mediodía, cuando el afectado notó que dos de sus relojes habían sido extraídos de su vehículo.
De inmediato, el profesional del derecho alertó a los guardias de seguridad del edificio, quienes cerraron los portones para evitar que los sospechosos huyeran a bordo de una camioneta blanca en la que se transportaban.
Minutos después, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y procedieron a la detención de los tres individuos, quienes fueron trasladados para efectos de investigación.
Se informó que las autoridades esperan que la víctima interponga la denuncia formal, requisito indispensable para poder procesar judicialmente a los sospechosos.
Fuentes policiales señalaron que esta banda podría estar vinculada a otros robos cometidos en los últimos días dentro del mismo estacionamiento del IP.
El miércoles, por ejemplo, otra persona denunció el hurto de una computadora portátil desde el interior de su vehículo, lo que encendió las alarmas de seguridad en la institución.
Las autoridades hacen un llamado a todas las personas que hayan sido víctimas de robos o hurtos en el Instituto de la Propiedad a que presenten la denuncia correspondiente, ya que solo de esa forma los responsables podrán ser judicializados y responder ante la ley.