El último giro en el caso del niño Jhonny, asesinado en El Tablón

Hace exactamente un año, el 6 de noviembre de 2024, Fredy Arturo Osorto Ordóñez recuperó su libertad gracias a un beneficio judicial otorgado por el Juzgado de Ejecución de Puerto Cortés. Este 6 de noviembre de 2025 se le dictó prisión preventiva, esta vez acusado de violar y asesinar a un niño de siete años en El Tablón, Francisco Morazán.