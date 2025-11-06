El último giro en el caso del niño Jhonny, asesinado en El Tablón

Hace exactamente un año, el 6 de noviembre de 2024, Fredy Arturo Osorto Ordóñez recuperó su libertad gracias a un beneficio judicial otorgado por el Juzgado de Ejecución de Puerto Cortés. Este 6 de noviembre de 2025 se le dictó prisión preventiva, esta vez acusado de violar y asesinar a un niño de siete años en El Tablón, Francisco Morazán.
El Juzgado de Letras de lo Penal dictó este 6 de noviembre de 2025 prisión preventiva contra Osorto Ordoñez, luego de celebrarse la audiencia inicial en la que se presentaron los cargos por asesinato y otras agresiones sexuales en perjuicio del menor Jhonny Neptalí Gómez.
El crimen conmocionó a los vecinos de la aldea El Tablón, en el Distrito Central, donde el pequeño desapareció el 1 de noviembre. Horas después, su cuerpo fue hallado dentro de una bodega de reciclaje de plásticos, envuelto entre desechos y a pocos metros de su casa.
Según la investigación del Ministerio Público, el menor fue visto por última vez a las 5:50 de la tarde, cuando un hombre lo abordó a las afueras de la residencial y lo persuadió para acompañarlo con la promesa de comprarle una malteada y dulces.
Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en que el niño ingresó junto al sospechoso al interior de la recicladora. Minutos después, Osorto fue captado saliendo solo del establecimiento, de acuerdo con el relato de la madre y las pruebas en poder de la Fiscalía.
Dentro del local, el menor habría sido víctima de abuso sexual y posteriormente asesinado. El informe del médico forense confirmó que la causa de muerte fue asfixia mecánica y la forma, homicida.
El Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal contra Osorto, quien actualmente se encuentra recluido en el Centro Penitenciario Nacional de Támara.La audiencia inicial concluyó con la medida cautelar más grave: prisión preventiva
El mismo día del crimen, la Policía Nacional detuvo a otros dos hombres presuntamente vinculados con el hecho.
Entre ellos Sipriano Antonio Palma Sánchez, de 43 años, originario de Texiguat, El Paraíso. Un tercer individuo, de 25 años, permanece bajo custodia, aunque aún no ha sido identificado oficialmente.
Osorto había salido de prisión apenas un año antes, luego de cumplir parte de una condena de nueve años por haber violado a otro menor de edad, caso en el que aceptó los hechos mediante un procedimiento abreviado.
El 6 de noviembre de 2024, el juez de Ejecución en Puerto Cortés le otorgó una libertad excepcional, beneficio reservado por ley para personas mayores de 70 años. Sin embargo, Osorto tenía poco más de 40 años al momento de recibir la resolución.
La coincidencia de fechas, su liberación el 6 de noviembre de 2024 y su retorno a prisión el 6 de noviembre de 2025, reabre el debate sobre la aplicación de beneficios judiciales a condenados por delitos sexuales.