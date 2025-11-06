"El Burro" queda en libertad; víctima no se presentó a la audiencia

Juan Carlos Urbina Rosales, alias "el Burro", y supuesto asaltante, fue puesto en libertad por el caso que la Fiscalía formuló en su contra. Urbina Rosales fue presentado en audiencia este jueves en San Pedro Sula, señalado por el asalto contra una mujer el lunes, en un hecho supuestamente ocurrido en la colonia Aurora.
Después de la audiencia, las partes informaron que la víctima no se presentó y el togado optó por dejarlo en libertad por ese caso. Se le dictó sobreseimiento provisional. Fue capturado en el sector El Zapotal el lunes por la noche. En el video se le observa asaltando y hiriendo de un balazo a Elmer Eleazar Castro, un joven repartidor de “delivery”, mientras realizaba una entrega en la colonia Saturno, al sureste de la ciudad.
Sin embargo, se informó que no será puesto en libertad de inmediato, sino que será retenido a la espera de que el Ministerio Público presente un requerimiento fiscal en su contra por el caso contra Elmer Eleazer Castro, el delivery herido. Así llegó Urbina Rosales a los juzgados sampedranos. Una vez detenido, Juan Carlos Urbina fue abordado por periodistas, quienes le preguntaron cómo ocurrieron los hechos. Urbina confesó que ha asaltado "como cinco veces" y que lo hizo "por necesidad".
Dijo que sus motivaciones eran sólo esas y remarcó que no fue su intención disparar contra el joven. Según investigaciones de autoridades, es miembro de la banda "El Alfredo", dedicada a robos y asaltos en la ciudad. Sin embargo, en su llegada a los juzgados, Urbina Rosales dijo que "fue su primera vez" asaltando, cambiando así la primera versión que dio a medios.
En un intento por convencerlo para que desistiera del asalto, el joven —estudiante del Centro Técnico Sampedrano Americano— le dijo: “Ando chambeando, brother” Sin embargo, el asaltante carga el arma, le dispara, lo despoja de su celular y huye del lugar.
Tras recibir el disparo, Elmer Eleazar Castro condujo su motocicleta hasta su casa y, junto a su madre, se trasladó a un centro asistencial. La tarde del martes 4 de noviembre, fue intervenido quirúrgicamente en el Policlínico Las Palmas, donde los médicos le extrajeron una bala del brazo derecho, luego de que ingresara por el pecho y saliera por la axila.
El Juzgado de San Pedro Sula aclaró que la medida no fue por el ataque al repartidor, sino por otro asalto cometido la noche del mismo lunes, alrededor de las 11:40 am, en la colonia Aurora, siempre en San Pedro Sula. El Ministerio Público (MP) informó que por ese caso, Juan Carlos Urbina Rosales enfrenta el delito de robo con violencia e intimidación agravada.
La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó a Urbina Rosales la noche del mismo lunes, tras un operativo desarrollado en una zona boscosa de El Zapotal, en el sector noroeste de San Pedro Sula. Un video grabado con la cámara instalada en el casco del repartidor muestra cómo el sospechoso lo intercepta y, con pistola en mano, le exige el dinero que portaba.
Los médicos informaron que la operación fue exitosa y que, “milagrosamente”, la bala no tocó órganos vitales. La Policía había ofrecido una recompensa de 200,000 lempiras por información que permitiera su captura. Según las autoridades, Urbina Rosales se afeitó la barba y el bigote para cambiar su apariencia y así pasar desapercibido ante los entes de seguridad.
Según el reporte, horas antes el sospechoso interceptó a una joven y, mientras la apuntaba con un arma, la despojó de sus pertenencias. La audiencia inicial fue programada para este jueves a las 9:30 am.
