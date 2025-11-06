"El Burro" queda en libertad; víctima no se presentó a la audiencia

Después de la audiencia, las partes informaron que la víctima no se presentó y el togado optó por dejarlo en libertad por ese caso. Se le dictó sobreseimiento provisional. Fue capturado en el sector El Zapotal el lunes por la noche. En el video se le observa asaltando y hiriendo de un balazo a Elmer Eleazar Castro, un joven repartidor de “delivery”, mientras realizaba una entrega en la colonia Saturno, al sureste de la ciudad.