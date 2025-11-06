"El Burro" cambia su versión: "Fue mi primera vez asaltando"

Juan Carlos Urbina Rosales, alias "el Burro", fue presentado este jueves en audiencia inicial en los juzgados sampedranos. "El Burro" estaba acusado por cargos contra una mujer a la que asaltó en la colonia Aurora, San Pedro Sula, y no por el caso contra el repartidor, que se volvió viral con un video en redes sociales. Quedó libre por ese caso, pero se espera que el MP presente requerimiento fiscal por el caso contra el joven repartidor Eleazer Castro.
Fue capturado en el sector El Zapotal el lunes por la noche. En el video se le observa asaltando y hiriendo de un balazo a Elmer Eleazar Castro, un joven repartidor de “delivery”, mientras realizaba una entrega en la colonia Saturno, al sureste de la ciudad.
Así llegó Urbina Rosales a los juzgados sampedranos. Una vez detenido, Juan Carlos Urbina fue abordado por periodistas, quienes le preguntaron cómo ocurrieron los hechos. Urbina confesó que ha asaltado "como cinco veces" y que lo hizo "por necesidad".
Dijo que sus motivaciones eran sólo esas y remarcó que no fue su intención disparar contra el joven. Según investigaciones de autoridades, es miembro de la banda "El Alfredo", dedicada a robos y asaltos en la ciudad. Sin embargo, en su llegada a los juzgados, Urbina Rosales dijo que "fue su primera vez" asaltando, cambiando así la primera versión que dio a medios.
En un intento por convencerlo para que desistiera del asalto, el joven —estudiante del Centro Técnico Sampedrano Americano— le dijo: “Ando chambeando, brother” Sin embargo, el asaltante carga el arma, le dispara, lo despoja de su celular y huye del lugar.
Tras recibir el disparo, Elmer Eleazar Castro condujo su motocicleta hasta su casa y, junto a su madre, se trasladó a un centro asistencial. La tarde del martes 4 de noviembre, fue intervenido quirúrgicamente en el Policlínico Las Palmas, donde los médicos le extrajeron una bala del brazo derecho, luego de que ingresara por el pecho y saliera por la axila.
El Juzgado de San Pedro Sula aclaró que la medida no fue por el ataque al repartidor, sino por otro asalto cometido la noche del mismo lunes, alrededor de las 11:40 am, en la colonia Aurora, siempre en San Pedro Sula. El Ministerio Público (MP) informó que por ese caso, Juan Carlos Urbina Rosales enfrenta el delito de robo con violencia e intimidación agravada.
Según el reporte, el sospechoso interceptó a una joven y, mientras la apuntaba con un arma, la despojó de sus pertenencias. La audiencia inicial fue programada para este jueves a las 9:30 am. El MP también confirmó que, en el caso del repartidor, la DPI continúa recabando indicios para presentar el requerimiento fiscal correspondiente.
De concretarse, Urbina Rosales enfrentará dos acusaciones formales ante la justicia hondureña. La Policía había ofrecido una recompensa de 200,000 lempiras por información que permitiera su captura. Según las autoridades, Urbina Rosales se afeitó la barba y el bigote para cambiar su apariencia y así pasar desapercibido ante los entes de seguridad.
Ayer, 5 de noviembre, un juez le dictó detención judicial y lo remitió al Centro Penal de El Progreso, Yoro. No obstante, el Juzgado de San Pedro Sula aclaró que la medida no fue por el ataque al repartidor, sino por otro asalto cometido la noche del mismo lunes, alrededor de las 11:40 am, en la colonia Aurora, siempre en San Pedro Sula.
El joven es estudiante de la jornada híbrida del Centro Técnico Sampedrano Americano, trabajaba para ganarse la vida y estudiaba a la vez. Fue operado en el Macro Clínico Quirófano de Las Palmas por un equipo de especialistas que logró extraer la bala alojada en su brazo derecho.
A Juan Carlos Urbina no le bastó con asaltar a una muchacha horas antes de hacer lo mismo con un repartidor, al que le disparó. Autoridades piden que otras posibles víctimas denuncien.