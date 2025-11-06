"El Burro" cambia su versión: "Fue mi primera vez asaltando"

Juan Carlos Urbina Rosales, alias "el Burro", fue presentado este jueves en audiencia inicial en los juzgados sampedranos. "El Burro" estaba acusado por cargos contra una mujer a la que asaltó en la colonia Aurora, San Pedro Sula, y no por el caso contra el repartidor, que se volvió viral con un video en redes sociales. Quedó libre por ese caso, pero se espera que el MP presente requerimiento fiscal por el caso contra el joven repartidor Eleazer Castro.