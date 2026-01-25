Aníbal Alvarado asume su quinto mandato como alcalde de Santa Rosa de Copán

En un ambiente cargado de civismo y respaldo popular, este 25 de enero de 2026, Aníbal Alvarado tomó posesión oficial como alcalde de la comuna santarrosense para su quinto mandato consecutivo, cargo que ostenta de manera ininterrumpida desde el año 2020 al frente de la Alcaldía de Santa Rosa de Copán.
El evento, marcado por la masiva asistencia de ciudadanos, reafirma el liderazgo del edil en la denominada “Sultana de Occidente”.
Desde tempranas horas, los habitantes de Santa Rosa de Copán se volcaron a las calles para ser testigos del traspaso de mando. Entre aplausos y ovaciones, Alvarado fue recibido por una multitud que demostró su afecto y confianza en su gestión.
La ceremonia contó con la presencia de autoridades eclesiásticas, quienes bendijeron el inicio del nuevo periodo, así como de altos mandos militares y policiales, encargados de garantizar el orden y el protocolo, además de representantes de la sociedad civil y fuerzas vivas.
Durante su discurso inaugural, el alcalde Alvarado enfatizó sus compromisos sociales y aseguró que su administración continuará priorizando el sector salud, con un enfoque especial en la atención a pacientes renales, una necesidad crítica en la región.
Asimismo, reafirmó su apuesta por la educación, mediante la gestión de proyectos orientados al mejoramiento de la infraestructura escolar, con el propósito de brindar condiciones dignas a los estudiantes del municipio.
Uno de los momentos clave de su intervención fue el llamado al presidente electo de la nación, Nasry Asfura, al subrayar la importancia de trabajar de manera conjunta para el desarrollo de la ciudad.
“El desarrollo de Santa Rosa de Copán debe trascender colores. Reiteramos que el apoyo del mandatario Nasry Asfura y de los diputados del Congreso Nacional debe llegar sin sesgos políticos”, afirmó el edil.
Finalmente, Alvarado instó a su Corporación Municipal a trabajar bajo un esquema de unidad absoluta, dejando de lado las diferencias partidarias para enfocarse en el bienestar común de los ciudadanos.