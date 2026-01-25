Aníbal Alvarado asume su quinto mandato como alcalde de Santa Rosa de Copán

Santa Rosa, Copán.

En un ambiente cargado de civismo y respaldo popular, este 25 de enero de 2026, Aníbal Alvarado tomó posesión oficial como alcalde de la comuna santarrosense para su quinto mandato consecutivo, cargo que ostenta de manera ininterrumpida desde el año 2020 al frente de la Alcaldía de Santa Rosa de Copán.

El evento, marcado por la masiva asistencia de ciudadanos, reafirma el liderazgo del edil en la denominada “Sultana de Occidente”.

Desde tempranas horas, los habitantes de Santa Rosa de Copán se volcaron a las calles para ser testigos del traspaso de mando. Entre aplausos y ovaciones, Alvarado fue recibido por una multitud que demostró su afecto y confianza en su gestión.