Dakota Johnson enciende las redes al posar para campaña de ropa interior

Las imágenes de Dakota Johnson al desnudo para la nueva campaña de Calvin Klein provocaron un impacto inmediato en redes sociales y medios de comunicación.
La actriz de 36 años, reconocida por su papel en Cincuenta sombras de Grey y Amores Materialistas, posa con prendas mínimas: un sujetador Ultralight y ropa interior, o jeans holgados que dejan ver un tanga negro, mientras sonríe ante la cámara.
La nueva campaña global, dirigida por el realizador Gordon von Steiner, exhibe a Johnson en distintas escenas domésticas y busca transmitir una “sensualidad relajada”, según informó la propia marca.
La artista de Hollywood compartió con la revista ELLE que el proyecto coincidió con una etapa personal especial: trabajar con Calvin, explicó, “se siente muy simbiótico con el lugar en el que estoy en mi vida”.
Añadió que atraviesa “una etapa de mi feminidad donde me siento bastante tranquila y centrada. Paso mucho tiempo en casa, me siento muy cómoda en mi cuerpo”.
En el anuncio, Dakota Johnson aparece escuchando música, jugando al billar o descansando al sol, siempre con prendas de la colección Ultralight y los nuevos vaqueros inspirados en los años noventa.
La campaña incluye tres modelos de jeans: Archive High Rise Slim de tiro alto y pierna recta, Relaxed Trucker de inspiración vintage y Baggy jean de corte holgado.
El lanzamiento ocurre al mismo tiempo que la llegada global de la línea Ultralight y la colección ’90s denim a tiendas y plataformas digitales de Calvin Klein.
La propuesta deja ver a Dakota Johnson en ambientes cotidianos, resaltando el “sentimiento de ligereza” de las prendas Ultralight y la versatilidad de los nuevos jeans, que pueden usarse tanto en casa como fuera de ella.
Desde la marca apuntan que la campaña busca vincularse con las nuevas generaciones a través de la figura de la actriz.
Consultada sobre su decisión de participar en la campaña y posar con tan poca ropa, Johnson sostuvo que hacer la campaña de denim y ropa interior “con un tono de sensualidad muy relajado” le pareció “una verdad de quién soy en este momento”.
La actriz también reflexionó sobre la evolución de su percepción de la sensualidad en la moda.
“Creo que las prendas más sensuales son las que te hacen sentir bien en tu cuerpo. Sentirse bien con la ropa cambia tu energía y tu forma de moverte”, sostuvo.
Y añadió en la misma declaración: “A veces, estar con una camiseta vieja y grande es lo más sensual del mundo. Otras veces, la lencería de encaje te puede hacer sentir fatal. Para mí, todo depende de cómo me hace sentir lo que llevo puesto”.
Durante la entrevista, Johnson recordó su primer acercamiento a la marca: de adolescente, “tenía algunos boxers Calvin nuevos en mi armario. Muy buenos para dormir”, mencionó.
En cuanto a su prenda esencial actual, Johnson eligió los jeans holgados y rotos de Calvin Klein.
“Me gustan mucho. Se pueden vestir de manera elegante o informal y me hacen sentir cómoda y estilizada”, afirmó.
Al referirse a su estilo, a menudo descrito como “sin esfuerzo” en redes sociales o en la prensa internacional, fue directa: depende del día, reconoció, “a veces nada funciona”.
El número de jeans que posee supera la treintena y ante la pregunta de la cantidad que tiene en su armario, Johnson bromeó para ELLE: “Esto es horroroso. No quiero responder. Más de 30”.
Respecto a sus hábitos en casa, la estrella de cine dijo que su actividad favorita es la noche en casa, generalmente en ropa interior, ya sea leyendo o viendo películas. Y sobre el FOMO (miedo a perderse algo), fue tajante: “Absolutamente no [lo tengo]”.