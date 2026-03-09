Dakota Johnson enciende las redes al posar para campaña de ropa interior

Las imágenes de Dakota Johnson al desnudo para la nueva campaña de Calvin Klein provocaron un impacto inmediato en redes sociales y medios de comunicación.

La actriz de 36 años, reconocida por su papel en Cincuenta sombras de Grey y Amores Materialistas, posa con prendas mínimas: un sujetador Ultralight y ropa interior, o jeans holgados que dejan ver un tanga negro, mientras sonríe ante la cámara.

La nueva campaña global, dirigida por el realizador Gordon von Steiner, exhibe a Johnson en distintas escenas domésticas y busca transmitir una “sensualidad relajada”, según informó la propia marca.

La artista de Hollywood compartió con la revista ELLE que el proyecto coincidió con una etapa personal especial: trabajar con Calvin, explicó, “se siente muy simbiótico con el lugar en el que estoy en mi vida”.

Añadió que atraviesa “una etapa de mi feminidad donde me siento bastante tranquila y centrada. Paso mucho tiempo en casa, me siento muy cómoda en mi cuerpo”.

En el anuncio, Dakota Johnson aparece escuchando música, jugando al billar o descansando al sol, siempre con prendas de la colección Ultralight y los nuevos vaqueros inspirados en los años noventa.

La campaña incluye tres modelos de jeans: Archive High Rise Slim de tiro alto y pierna recta, Relaxed Trucker de inspiración vintage y Baggy jean de corte holgado.

El lanzamiento ocurre al mismo tiempo que la llegada global de la línea Ultralight y la colección ’90s denim a tiendas y plataformas digitales de Calvin Klein.