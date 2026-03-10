Jesús Navarro, vocalista de Reik, es hospitalizado de emergencia antes de un show

El vocalista de ‘Reik’, Jesús Navarro, encendió las alarmas entre sus fans luego de que canceló de último minuto los conciertos que su banda ya tenía programados, particularmente los del 7 y 8 de marzo en Washington, D.C.

La mayoría creyó que todo se limitaba a una afección en la voz, sin embargo, la situación tomó dimensiones más graves cuando ‘Chuy’ compartió en sus redes sociales un par de imágenes en las que aparece lleno de electrodos en la cabeza.

Navarro, quien se sometía a estudios médicos, avivó la preocupación entre sus seguidores por la verdadera naturaleza de su estado de salud.

El intérprete intentó tranquilizar con un mensaje en sus redes: “No se asusten”.

Por su parte, el equipo de ‘Reik’, atribuía la ausencia de Navarro a supuestos problemas en las cuerdas vocales, sin embargo, las fotos de Jesús mostraban un contexto muy distinto.

En tanto, Jesús confesó a través de un mensaje difundido en su Instagram la verdadera magnitud del evento: “Si hubiera estado en mis posibilidades hacer este show, aunque fuera gateando, lo hubiera hecho”.​​​​​