Sergio Mayer revela si pactó su salida de La Casa de los Famosos con Telemundo

Tras ser eliminado del popular reality show, Sergio Mayer habló de su salida

El actor y diputado Sergio Mayer.
México.

Después de convertirse en el tercer eliminado de "La Casa de los Famosos" 2026 de Telemundo, Sergio Mayer concedió sus primeras declaraciones en las que explicó si realmente pidió su salida del reality show o todo se trata de un simple rumor.

Sin guardarse nada, el también actor de telenovelas dijo que no pidió su salida de "La Casa de los Famosos" de Telemundo pues todo se trató de una decisión del público. Sergio Mayer pidió no caer en especulaciones sobre su repentina salida.

"Yo no me salí, el público decidió que yo saliera. No se vayan a confundir, yo jamás haré eso, soy respetuoso de mi contrato. Yo no me salí", explicó.

Finalmente, el también modelo, desmintió que haya tenido un contrato con la producción de "La Casa de los Famosos" de Telemundo, ya que estaba firme en durar hasta que el público lo decidiera. Lamentablemente, salió este lunes 9 de marzo.

"Yo no tenía arreglado nada con la producción, me comprometí a estar hasta donde el público decidiera", sentenció.

A pesar del gran trabajo que hizo en la primera temporada de "La Casa de los Famosos México", Sergio Mayer no pudo repetir y se convirtió en uno de los primeros eliminados del reality show de Telemundo, generando distintas especulaciones en redes sociales.

