Sergio Mayer revela si pactó su salida de La Casa de los Famosos con Telemundo

Después de convertirse en el tercer eliminado de "La Casa de los Famosos" 2026 de Telemundo, Sergio Mayer concedió sus primeras declaraciones en las que explicó si realmente pidió su salida del reality show o todo se trata de un simple rumor.

Sin guardarse nada, el también actor de telenovelas dijo que no pidió su salida de "La Casa de los Famosos" de Telemundo pues todo se trató de una decisión del público. Sergio Mayer pidió no caer en especulaciones sobre su repentina salida.

"Yo no me salí, el público decidió que yo saliera. No se vayan a confundir, yo jamás haré eso, soy respetuoso de mi contrato. Yo no me salí", explicó.