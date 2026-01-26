Ley de Empleo Parcial podría generar hasta 40,000 plazas en la zona norte

San Pedro Sula, Cortés

La Ley de Empleo Parcial, una vez aprobada y en vigor, podría generar más de 40,000 puestos de trabajo a corto plazo en la zona norte de Honduras, principalmente en los sectores de turismo y comercio. El Congreso Nacional deberá decidir en las próximas horas si aprueba una ley similar a la derogada Ley de Empleo por Hora, vigente hasta 2022. La propuesta se encuentra en comisión de dictamen y podrá ser presentada al pleno en cualquier momento.

La iniciativa fue presentada en la primera sesión legislativa 2026-2029 por el diputado Jorge Cálix. “Creo que tenemos que buscar el mejor tono del gris. No estoy de acuerdo con que se restrinjan los derechos laborales ni con los abusos, pero sí estoy a favor de que se generen empleos”, sostuvo Cálix. La Ley de Empleo a Tiempo Parcial “facilitará el acceso al empleo en el sector maquila y dinamizando la economía nacional”. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) estima que con la nueva normativa se podrían generar más de 250,000 empleos directos en todo el país. El sector privado destaca que muchos jóvenes requieren esta alternativa para continuar sus estudios y, al mismo tiempo, generar ingresos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. No obstante, representantes empresariales señalan que la creación de empleo debe ir acompañada de otros factores, como la seguridad jurídica, la seguridad ciudadana y el acceso a financiamiento. Efraín Rodríguez, expresidente de la Asociación Nacional de la Micro y Pequeña Industria de Honduras (Anmpih), declaró que las mipymes requieren esta ley para contratar personal por períodos o por horas, ya que muchas no tienen la capacidad de mantener al 100% de su plantilla de forma permanente. Agregó que es necesario realizar modificaciones para evitar los abusos que algunas empresas cometieron con la anterior Ley de Empleo por Hora. “Ojalá la Secretaría de Trabajo haga una buena labor, para que no se vuelvan a cometer abusos y se regule que la ley se cumpla a cabalidad”, expresó Rodríguez. El dirigente gremial señaló que el turismo y el comercio serían los sectores más beneficiados con el empleo temporal. Añadió que, para este año, en la zona norte se podrían reactivar más de 30 mil empleos si la ley es aprobada. “Aunque también depende de la inversión que llegue al país; son varios factores, como el tema de la seguridad jurídica, la energía y la tramitología”, indicó. Victorino Carranza, presidente de la Gremial de la Micro y Pequeña Empresa (Gremipe), manifestó que el trabajo por hora es una urgencia y que debe cumplirse con todas las garantías laborales dentro de los contratos. “Nos sentimos contentos porque es el primer paso a dar. Estamos entre 35,000 y 40,000 empleos que se perdieron por haber cancelado la ley y no haber hecho nada de forma paralela para que estas personas no quedaran en el vacío”, expresó Carranza.

Estimó que, de los 80,000 empleos que se perdieron con la derogación de la Ley de Empleo Temporal, se podrían recuperar unos 40,000 en la zona norte. Andrés Ehler, presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh), indicó que con la derogación de la Ley de Empleo por Hora en 2022 se perdió el 20% de los empleos del sector turismo, lo que representa unos 40,000 puestos de trabajo. Añadió que uno de los problemas que ha crecido de forma desmedida en los últimos años es el empleo informal, situación que podría cambiar con la nueva ley. Recordó que el sector turismo no opera en horarios convencionales, por lo que es necesaria la contratación de personal para la rotación de horas y turnos, con el fin de mantener la competitividad. Ehler explicó que no solo se trata de la modalidad de contratación, sino también de que los trabajadores tengan acceso a la seguridad social y a una constancia laboral que les permita acceder a créditos y otros beneficios, además de horarios flexibles para estudiar u realizar otras actividades. “No es cierto que la ley no contara con garantías o derechos; dentro del pago por hora se indexaba el valor de la cesantía, el décimo tercer y décimo cuarto mes de salario. El valor de la hora era más alto que el de un trabajo ordinario”, afirmó. Agregó que el problema radicó en la falta de supervisión de los contratos por parte del departamento de Empleo por Hora de la Secretaría de Trabajo. Ehler sostuvo que el sector turismo ha sufrido una fuerte contracción económica, por lo que espera que la nueva ley permita generar entre 40,000 y 45,000 empleos en esta industria.

El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, opinó que se deben crear las condiciones necesarias para atraer mayor inversión y generar empleo masivo. Contreras explicó que el empleo temporal debe garantizar el derecho a la seguridad social, aunque reconoció que el servicio de salud por el que aportan patronos y empleados presenta deficiencias.

Cifras que generó la antigua ley