Refuerzan seguridad en el Congreso para la toma de posesión de Nasry Asfura

La seguridad alrededor del Congreso Nacional de Honduras se intensificó este lunes en preparación para la sesión solemne de toma de posesión de Nasry Asfura, que se llevará a cabo mañana martes a las 8:40 am. Estas son las imágenes.
Autoridades desplegaron un operativo de seguridad reforzado en los alrededores del edificio legislativo, con el objetivo de garantizar el orden durante el evento de investidura del presidente electo Nasry Juan Asfura.
La Policía Nacional y elementos de seguridad privada se encuentran en puestos estratégicos alrededor del Congreso, controlando accesos y supervisando el flujo de vehículos y peatones en las inmediaciones.
Habrá distintos puntos de inspección para garantizar que el ingreso al recinto sea seguro, tanto para legisladores como para invitados especiales a la toma de posesión.
El presidente electo Nasry Asfura confirmó que la ceremonia de toma de posesión será un evento modesto, sencillo y breve, en contraste con otras investiduras de presidentes anteriores.
Según anunció, durante este mismo día Asfura tomará sus primeras decisiones, iniciando su gestión de manera inmediata tras asumir el cargo.
Por primera vez en la historia reciente de Honduras, el acto oficial de investidura no se realizará en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, donde se llevaron a cabo las ceremonias de los 11 presidentes anteriores.
Esta decisión fue confirmada por Nasry Juan Asfura tras su triunfo en las elecciones generales, buscando que la toma de posesión tenga un carácter más intimo y institucional.
Funcionarios del Congreso informaron que se espera la presencia de dignatarios, miembros del gabinete y legisladores, aunque el número de invitados será limitado para mantener la ceremonia dentro del esquema de sencillez anunciado.
El despliegue de seguridad incluye un perímetro de seguridad establecido en calles aledañas, buscando prevenir cualquier eventualidad durante la sesión solemne.
Los capitalinos ya fueron notificados sobre las restricciones de tránsito y medidas de seguridad, y se espera que el operativo se mantenga activo durante toda la jornada de mañana martes.
Este martes, a eso de las 9:10 am, Nasry Asfura hará su entrada al pleno legislativo, recibirá la banda presidencial y pronunciará un breve discurso.