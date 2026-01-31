Hoy ingresa frente frío a estas zonas de Honduras

San Pedro Sula.

El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) informó que este día el territorio nacional comenzará a sentir los efectos de una nueva masa de aire frío, fenómeno que prolongará las condiciones lluviosas, principalmente en el litoral Caribe.

El pronosticador de turno, Jeffrey Flores, detalló que los análisis meteorológicos indican que el sistema favorecerá precipitaciones persistentes en la franja norte del país.