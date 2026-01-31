  1. Inicio
Hoy ingresa frente frío a estas zonas de Honduras

Autoridades instaron a la población a mantenerse pendiente de los boletines oficiales

Una hondureña cruza un bulevar capitalino durante un día lluvioso.

Fotografía: LA PRENSA
San Pedro Sula.

El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) informó que este día el territorio nacional comenzará a sentir los efectos de una nueva masa de aire frío, fenómeno que prolongará las condiciones lluviosas, principalmente en el litoral Caribe.

El pronosticador de turno, Jeffrey Flores, detalló que los análisis meteorológicos indican que el sistema favorecerá precipitaciones persistentes en la franja norte del país.

Según explicó, los mayores acumulados podrían registrarse en zonas del norte de Cortés, así como en Atlántida, Colón e Islas de la Bahía, donde los valores oscilarían entre 60 y 80 milímetros. Asimismo, señaló que el occidente experimentará un descenso más marcado en las temperaturas.

Ante este panorama, se recomendó proteger especialmente a niños y personas de la tercera edad del ambiente frío, y extremar cuidados si se realizan actividades durante horas de la madrugada o en la noche.

Las autoridades también instaron a la población a mantenerse pendiente de los boletines oficiales, manejar con precaución en tramos con neblina o calzadas húmedas, reforzar techos, limpiar desagües y abstenerse de cruzar ríos crecidos.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

