Sesión convocada del CN tratará sobre amnistías y elección del procurador

Tegucigalpa, Honduras.

El Congreso Nacional fue citado para sesionar el lunes 2 de febrero, con una agenda que contempla la discusión de varios decretos de amnistía, entre ellos uno de carácter migratorio, y el avance en la elección del procurador general y subprocurador de la República.

el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, escribió en X : "El próximo lunes 2 de febrero están convocados los 128 diputados a sesiones de pleno del Congreso Nacional para poder aprobar las amnistías y se encuentra lista para ser incluida la amnistía migratoria".

Además de las amnistías, el Congreso también tiene previsto avanzar en el proceso de elección del procurador y subprocurador general de la República, cargos que permanecen vacantes y que requieren el respaldo de una mayoría calificada para su designación.

En el ambiente legislativo ya circulan algunos nombres que podrían ser presentados al pleno. Entre las propuestas figuran el abogado Dagoberto Aspra para ocupar la Procuraduría General de la República y Francisco Quiroz como subprocurador, impulsados por los Partidos Nacional y Liberal.

La elección de estas autoridades no será automática, ya que los nombramientos deben alcanzar al menos 86 votos, lo que obliga a las bancadas a entablar negociaciones y buscar acuerdos previos a la sesión.

Se espera que la reunión del lunes marque avances importantes en temas que han generado expectativa tanto a nivel político como ciudadano, especialmente en lo relacionado con la amnistía migratoria y la renovación de cargos clave dentro del Estado.