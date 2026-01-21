Valmoral renueva alianza para fortalecer la ética y los valores en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

El encuentro se realizó en la ciudad de San Pedro Sula y reunió a representantes de instituciones públicas y privadas que, como miembros benefactores, colaboradores y aliados de éxito, reafirmaron su interés en trabajar de manera articulada para fortalecer la ética, la moral y los valores en los distintos ámbitos de la sociedad hondureña.

Con el firme propósito de seguir promoviendo una sociedad más íntegra y comprometida con principios éticos, la Asociación Hondureña al Rescate de los Valores y la Moral (Valmoral) renovó una importante alianza estratégica junto a gremiales, asociaciones, fundaciones y el sector académico, con el objetivo de sumar esfuerzos en la difusión y rescate de los valores en Honduras.

Durante el acto protocolario, directivos de Valmoral destacaron que la renovación de esta alianza representa un paso clave para consolidar iniciativas de formación, campañas de concientización y proyectos comunitarios orientados a la construcción de una cultura basada en el respeto, la responsabilidad, la honestidad y la solidaridad.

Valmoral nació en el año 2008, impulsada por la preocupación de un grupo de empresarios hondureños ante el deterioro de los valores en diversos sectores del país.

Desde entonces, su misión ha sido rescatar y fomentar los valores éticos y morales, extendiéndolos a la familia, la comunidad y el Estado, como pilares fundamentales para el desarrollo sostenible de Honduras.

Para alcanzar esta ambiciosa meta, la organización ha unido esfuerzos con reconocidas instituciones como la Asociación Cuerpo Consular Sampedrano, la Asociación Hondureña de Maquiladores, la Asociación Nacional de Industriales, la Asociación de Productores de Azúcar el Buró de Convenciones.

También se integran Grupo OPSA, Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, la Cámara de Comercio e Industrias de El Progreso, la Cámara Nacional de Turismo, el Club Deportivo Real España, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, la Universidad de San Pedro Sula l,a Universidad Tecnológica de Honduras, entre otras.

Asimismo, año con año se han sumado empresas benefactoras comprometidas con el fomento de los valores morales. Entre ellas destacan: Banco de Occidente, BANPAÍS, BAPROSA, BOMOHSA, Comisariato Los Andes, Compañía Azucarera Hondureña, CONHSA PAYHSA, Enercom, Eterna, Grupo Kattan, Inmsa Argo, Inversiones Aliadas, Sogesa, Sycom, Telesis, Uno Honduras y Western International School.

También participan como miembros colaboradores: Clinimagen, Dilimport, Grupo MSP, Laboratorio Bueso Arias, Roatán Electric y Tecnimed; y como miembros honorarios: Fundación Televicentro y Telepaís, instituciones que han respaldado de forma constante la difusión de mensajes positivos y campañas educativas impulsadas por Valmoral.

Esta alianza tiene como objetivos principales identificar espacios comunes de acción para fortalecer la ética, los valores y la moral en Honduras, promover programas educativos y comunicacionales, e incentivar el liderazgo ético dentro de las organizaciones participantes.

Además, las entidades firmantes declararon su intención de mantener estos principios como pilares fundamentales de su gestión institucional y de difundirlos activamente en los diversos círculos de influencia en los que están presentes.