Sampedranos realizarán acto benéfico en apoyo a fundadora del refugio “Amor y Abrigo"

San Pedro Sula, Honduras

La actividad solidaria se llevará a cabo a cabo el 25 de enero, e incluirá la venta de comida, así como la venta de artículos para mascotas, con el objetivo de recaudar fondos que permitan cubrir los altos gastos médicos derivados de su tratamiento.

Solidarios sampedranos han organizado un acto benéfico para apoyar a Geissel Oseguera , fundadora del refugio “Amor y Abrigo”, quien atraviesa un delicado estado de salud mientras lucha contra la leucemia.

Bajo el llamado “Geissel nos necesita” , la comunidad espera sumar esfuerzos para salvar su vida.

De acuerdo con personas cercanas, Oseguera se encuentra en estado crítico y ha requerido la transfusión de al menos 10 pintas de sangre. Actualmente sufre desmayos constantes debido a la baja de hemoglobina y debe asistir dos veces por semana a la clínica para continuar con un tratamiento que resulta sumamente costoso.

Geissel Oseguera es ampliamente reconocida por su labor altruista en defensa de los animales. A través del refugio “Amor y Abrigo”, ha dedicado años de su vida al rescate, rehabilitación y esterilización de animales víctimas de maltrato. En la actualidad, el refugio alberga más de 600 animales, entre perros, gatos y caballos, además de muchos otros que ya han sido dados en adopción responsable.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Familiares, voluntarios y rescatistas hacen un llamado a la población a sumarse a esta causa, destacando que Geissel ha entregado su tiempo, recursos y amor a quienes no tienen voz, y hoy necesita del respaldo de la sociedad.

Las personas que deseen colaborar económicamente pueden hacerlo a través de las siguientes cuentas: Banco Atlántida: 14720192047 – Geissel Oseguera Banco del País: 210330024388 – Geissel Oseguera BAC: 750168171 Ángela Guzmán.

“Con la ayuda de Dios y de la población solidaria, confiamos en que Geissel podrá superar esta dura batalla”, expresaron los organizadores del evento benéfico.