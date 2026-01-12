Claman ayuda por presidenta del refugio “Amor y Abrigo” en estado crítico de salud

Familiares y amigos de Geissel Oseguera, presidenta y fundadora del Refugio “Amor y Abrigo”, hicieron un llamado urgente de ayuda para la joven quien se encuentra hospitalizada y delicada de salud.
"Geissel ha dedicado toda su vida al rescate y cuidado de animales, y ahora necesita de nuestra solidaridad para seguir adelante", dice la publicación viralizada en las redes sociales.
Según se conoció, Geissel requiere donación de sangre y apoyo económico para cubrir los gastos médicos que su situación demanda. Por respeto a su privacidad, los familiares no han compartido detalles específicos, pero aseguran que la urgencia es máxima.
El refugio enfrenta además dificultades operativas tras el cierre de su página oficial en Facebook, su principal medio de comunicación y recaudación de fondos. Esto complica la atención a los más de 600 animales que Geissel y su familia cuidan diariamente, generando gastos constantes en: renta del refugio, sueldos del personal, alimentación de perros y gatos y medicamentos, vitaminas y atención veterinaria.
Los familiares hacen un llamado a la comunidad para colaborar con cualquier donativo monetario, por pequeño que sea. Los aportes pueden realizarse a la cuenta de BAC: 750168171, a nombre de Angela María Guzmán Leiva, hermana de Geissel.
También solicitan máxima difusión del mensaje para que más personas puedan sumarse y garantizar que el refugio continúe funcionando mientras Geissel se recupera. Para información o coordinación, pueden contactar a Martha Guzmán, mamá de Geissel, al +504 8870-5817.
“No dejemos sola a Geissel. Ella siempre ha estado presente para salvar a los animales más necesitados; ahora es nuestro momento de estar presentes para ella”, aseguran los familiares.