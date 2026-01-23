En fotos: Roberto Contreras es juramentado como alcalde de San Pedro Sula 2026-2030

Roberto Contreras fue juramentado este 23 de enero como alcalde de San Pedro Sula para el período 2026-2030, en una ceremonia oficial realizada en el Palacio Municipal, marcando el inicio de su segundo mandato consecutivo al frente de la ciudad.
La Gobernadora de Cortés, Alexa Solórzano, tomó el juramento de ley al alcalde reelecto Roberto Contreras, a la vicealcaldesa, Maritza Soto y a los regidores Ericelda Leonardo Rosales, José Antonio Rivera, María Elena Vega, Julio Montessi, Cristhofer Fajardo, Júnior Burbara, Nora del Carmen Collins y Rodolfo Padilla Sunseri.
El acto contó con la presencia de autoridades municipales, políticos e invitados especiales. Contreras asistió acompañado de su esposa, Zolia Santos, durante la ceremonia protocolaria.
Tras prestar juramento, el alcalde reelecto se comprometió a continuar impulsando el desarrollo de la ciudad, con una gestión más cercana a la población y enfocada en mejorar la calidad de vida de los sampedranos.
Contreras fue declarado ganador oficial de las elecciones municipales por el Consejo Nacional Electoral (CNE), tras obtener un amplio respaldo ciudadano que le permitirá gobernar por cuatro años más la segunda ciudad más importante de Honduras.
El edil sampedrano logró su reelección bajo la bandera del Partido Liberal de Honduras, consolidando su liderazgo político en la denominada Capital Industrial del país.
De acuerdo con los resultados publicados por el órgano electoral, Contreras obtuvo 190,658 votos, equivalentes al 75.32 %, mientras que el candidato del Partido Nacional, Júnior Búrbara, alcanzó 34,507 marcas (13.63 %).
En la tercera posición quedó el exalcalde y aspirante del partido Libertad y Refundación (Libre), Rodolfo Padilla Sunseri, quien obtuvo 25,609 votos (10.11 %) en la contienda municipal.
La diferencia entre Contreras y su más cercano contendiente fue de 156,151 votos, una ventaja considerada holgada y que reflejó un respaldo contundente a su gestión durante el período anterior.
Roberto Contreras tiene 65 años, nació en San Pedro Sula y en reiteradas ocasiones ha relatado que creció en un entorno humilde, trabajando desde joven en actividades como la venta de periódicos, el lustrado de zapatos y la limpieza de aceras para apoyar a su familia.
Es fundador de la empresa Power Chicken, origen de su conocido apodo “el Pollo Contreras”, franquicia que actualmente es administrada por sus hijos.
Desde su llegada a la alcaldía, Contreras ha impulsado proyectos en infraestructura, recaudación y administración, con una inversión aproximada de 5,000 millones de lempiras en obras financiadas con fondos municipales; además, ha denunciado retrasos en transferencias del gobierno central y, tras las elecciones primarias de 2025, fue electo como presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL).