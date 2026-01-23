En fotos: Roberto Contreras es juramentado como alcalde de San Pedro Sula 2026-2030

Desde su llegada a la alcaldía, Contreras ha impulsado proyectos en infraestructura, recaudación y administración, con una inversión aproximada de 5,000 millones de lempiras en obras financiadas con fondos municipales; además, ha denunciado retrasos en transferencias del gobierno central y, tras las elecciones primarias de 2025, fue electo como presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL).