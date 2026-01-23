¡Apareció! Rodolfo Padilla Sunseri llega para ser juramentado como regidor

El excalde fue saludado por los también regidores Junior Burbara, que aspiró a la alcaldía sampedrana por el Partido Nacional y José Antonio Rivera quien sigue como regidor por cuatro años más. Consultado sobre su situación personal, Padilla Sunseri confirmó que nació en Estados Unidos y que posee varios domicilios, pero reiteró que eso no le impedirá cumplir con sus responsabilidades dentro de la Corporación Municipal. “Voy a estar cumpliendo mis funciones”, afirmó.