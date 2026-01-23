¡Apareció! Rodolfo Padilla Sunseri llega para ser juramentado como regidor

El excandidato a la alcaldía sampedrana por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Rodolfo Padilla Sunseri, aseguró este viernes que continuará participando en la vida municipal y colaborando con la ciudad, pese a no haber logrado el respaldo popular en las elecciones recientes. Ayer, era el personaje político más esperado ya que fue el principal contendiente del alcalde reelecto, Roberto Contreras en las recién pasadas elecciones.
Padilla Sunseri afirmó que su presencia en la juramentación de la nueva Corporación Municipal responde a un “mandato del pueblo” y a su compromiso de servicio. “Aquí estamos para servir, colaborar con la ciudad y buscar siempre la armonía en la sociedad”, expresó, al señalar que seguirá cumpliendo funciones como regidor y apoyando las decisiones que beneficien a San Pedro Sula.
Durante sus declaraciones, el otroa aspirante de Libre enfatizó que su visión política se basa en promover valores como el amor, la solidaridad y la verdad, al considerar que “hay mucha mentira” en la sociedad hondureña y que esa práctica debe combatirse. En ese sentido, sostuvo que es necesario cambiar la forma en que los hondureños se comunican entre sí.
El excalde fue saludado por los también regidores Junior Burbara, que aspiró a la alcaldía sampedrana por el Partido Nacional y José Antonio Rivera quien sigue como regidor por cuatro años más. Consultado sobre su situación personal, Padilla Sunseri confirmó que nació en Estados Unidos y que posee varios domicilios, pero reiteró que eso no le impedirá cumplir con sus responsabilidades dentro de la Corporación Municipal. “Voy a estar cumpliendo mis funciones”, afirmó.
Sobre los resultados electorales y el desempeño de Libre, reconoció que su incorporación a la contienda fue tardía y que existía un fuerte resentimiento en parte de la población. “Yo vine a último momento y había mucho resentimiento”, admitió, aunque defendió la gestión del actual gobierno, al que calificó como “muy buen gobierno”.
Padilla Sunseri no votó en las elecciones primarias, pese a ser el candidato por Libre, debido a que no figura en el Censo Electoral, al ser ciudadano estadounidense y no haber realizado los trámites correspondientes, situación que generó incertidumbre incluso dentro de su propio partido. Durante el día de la votación, dirigentes de Libre consultados por Diario LA PRENSA no lograron aclarar si el aspirante cuenta con documentación hondureña vigente o si efectuó el cambio de domicilio electoral.
Padilla Sunseri permaneció cerca de 15 años fuera del país, tras enfrentar denuncias por abuso de autoridad y malversación de fondos durante su anterior gestión como alcalde de San Pedro Sula, hechos que él ha atribuido a persecución política. Su reaparición pública en el Palacio Municipal, en vísperas del nuevo período administrativo, confirma su retorno pleno al escenario político y refuerza su protagonismo dentro de Libre, donde fue escogido como candidato por el movimiento interno M-28.