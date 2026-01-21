  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · San Pedro en Fotos

San Pedro Sula se viste de rosa con la floración de los macuelizos

Los árboles de macuelizo florecen entre enero y marzo, regalando un espectáculo visual que embellece parques y avenidas de la Capital Industrial.

  • Actualizado: 21 de enero de 2026 a las 15:23 -
  • Ana Reyes Mendoza
San Pedro Sula se viste de rosa con la floración de los macuelizos
1 de 13

San Pedro Sula se engalana cada año con los vibrantes tonos rosas de los macuelizos, que llenan de color sus avenidas y parques.

 Fotos: Neptalí Romero / La Prensa.
San Pedro Sula se viste de rosa con la floración de los macuelizos
2 de 13

Los majestuosos macuelizos muestran su floración más intensa, convirtiendo la ciudad en un espectáculo natural para residentes y visitantes.
San Pedro Sula se viste de rosa con la floración de los macuelizos
3 de 13

Cada árbol de macuelizo despliega cientos de flores rosas, creando un efecto visual que se asemeja a un cielo cubierto de pétalos.
San Pedro Sula se viste de rosa con la floración de los macuelizos
4 de 13

La presencia de estos árboles no solo embellece la ciudad, sino que también ofrece sombra y espacios de descanso en plazas y áreas urbanas.
San Pedro Sula se viste de rosa con la floración de los macuelizos
5 de 13

San Pedro Sula se ha convertido en un referente del macuelizo en Honduras, donde su floración atrae fotógrafos, turistas y amantes de la naturaleza.
San Pedro Sula se viste de rosa con la floración de los macuelizos
6 de 13

Los macuelizos son un símbolo de la identidad local y reflejan la armonía entre la ciudad y sus espacios verdes.
San Pedro Sula se viste de rosa con la floración de los macuelizos
7 de 13

En las avenidas principales, los árboles de macuelizo crean túneles florales que invitan a paseos y recorridos al aire libre.
San Pedro Sula se viste de rosa con la floración de los macuelizos
8 de 13

La floración de los macuelizos también marca un calendario natural que anuncia la llegada de la primavera en la región norte del país.
San Pedro Sula se viste de rosa con la floración de los macuelizos
9 de 13

La combinación del color rosa intenso con el verde de sus hojas hace que los macuelizos sean un punto focal para fotografías y redes sociales.
San Pedro Sula se viste de rosa con la floración de los macuelizos
10 de 13

Además de su valor estético, estos árboles contribuyen al equilibrio ambiental, filtrando el aire y proporcionando hábitat para aves locales.
San Pedro Sula se viste de rosa con la floración de los macuelizos
11 de 13

Habitantes de San Pedro Sula celebran cada floración como un momento de alegría y conexión con la naturaleza urbana.
San Pedro Sula se viste de rosa con la floración de los macuelizos
12 de 13

El macuelizo, con su elegancia y colorido, se ha ganado un lugar especial en el corazón de la ciudad, recordando a todos la belleza natural que florece en medio del paisaje urbano.
San Pedro Sula se viste de rosa con la floración de los macuelizos
13 de 13

Los macuelizos florecen entre enero y marzo, creando un espectáculo visual, decorando parques y avenidas.
Cargar más fotos