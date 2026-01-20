  1. Inicio
De 13 a 15 lempiras: transportistas suben el pasaje sin autorización oficial en SPS

Desde el 8 de enero varias unidades de transporte público en SPS comenzaron a cobrar 15 lempiras por el pasaje.

1 de 12

Varias rutas urbanas e interurbanas elevaron el cobro del pasaje, sin contar con autorización oficial, generando malestar entre los usuarios que dependen del transporte público para trasladarse a sus actividades diarias.
2 de 12

Pasajeros denunciaron que el incremento se aplicó de manera sorpresiva, sin ninguna mejora en el servicio y sin previo aviso ni explicación por parte de los conductores o autoridades del transporte.
3 de 12

“Hoy nos cobraron 15 lempiras en lugar de 13 y no dijeron nada, simplemente nos exigieron el pago”, comentó una usuaria afectada.
4 de 12

Entre las rutas donde LA PRENSA ha constatado panfletos improvisados anunciando el aumento es en la Ruta 2.
5 de 12

Desde el 8 de enero varias unidades de transporte público comenzaron a cobrar 15 lempiras por el pasaje.
6 de 12

Para muchos sampedranos, el aumento representa un impacto directo a su presupuesto diario, especialmente para quienes dependen de más de una unidad para movilizarse hacia sus lugares de trabajo, estudio o actividades cotidianas.
7 de 12

Desde el sector transporte, dirigentes aseguran que el incremento responde a la falta de pago del subsidio gubernamental y al aumento de los costos operativos, situación que, según ellos, se ha vuelto insostenible.
8 de 12

Nelson Fernández, transportista de la zona norte, explicó que el Gobierno dejó de pagar la compensación acordada desde octubre del año pasado.
9 de 12

“Estamos en 2026 y dicen que no hay presupuesto, en algunas rutas ya días están cobrando el aumento porque no están recibiendo el subsidio que el Gobierno prometió”, señaló.
10 de 12

Fernández detalló que el costo operativo por unidad supera los 21 lempiras por pasajero. “Con tres lempiras de subsidio la gente respiró un poco, pero ahora no hay nada más, los transportistas ya no pueden seguir absorbiendo estos costos”, afirmó.
11 de 12

Según datos del sector, en San Pedro Sula circulan aproximadamente 1,530 unidades de transporte urbano, pero el subsidio estatal solo se paga a unas 800, lo que genera un desbalance económico entre las distintas rutas.
12 de 12

Ante las denuncias, el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) aseguró que el aumento no cuenta con aval oficial y advirtió que se aplicarán sanciones a las unidades que estén cobrando tarifas no autorizadas.
