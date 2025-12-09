Miami elige nuevo alcalde entre una demócrata y un exjefe migratorio

Florida, Estados Unidos.

La ciudad de Miami elegirá este martes al sucesor del alcalde Francis Suárez, entre Eileen Higgins, una política demócrata que obtuvo el mayor porcentaje de votos en la primera vuelta en noviembre, y Emilio González, el aspirante republicano respaldado por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

Aunque se trata de una contienda no partidista, la excomisionada (exconcejala) Higgins tendrá la posibilidad de convertirse en la primera alcaldesa del Partido Demócrata en más de 30 años si le gana al cubano-estaunidense González, quien fue director del Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) entre diciembre de 2005 hasta abril de 2008.

En la primera vuelta, el pasado 4 de noviembre, la demócrata, de 61 años, se hizo con el 36 % de los votos frente al 19 % de González, de 68, que también ha contado con el respaldo del gobernador de Florida, Ron DeSantis.

El ganador reemplazará a Suárez, de origen cubano, quien asumió en noviembre de 2017 la Alcaldía y quien se postuló brevemente para la presidencia en 2024.

Miami, con cerca de 500,000 residentes y una de las densidades poblacionales más altas entre las grandes urbes estadounidenses, enfrenta fuertes tensiones por el costo de vida y la disponibilidad de vivienda.

Eileen Higgins ha centrado su campaña en gestionar el aumento del costo de vida, reforzar la transparencia en el gobierno municipal y mejorar los servicios básicos.

González, coronel retirado de la Fuerza Aérea y exadministrador de la ciudad durante la gestión de Suárez, ha puesto el énfasis en seguridad pública, crecimiento económico y gestión de emergencias, apoyándose en su experiencia militar y administrativa.