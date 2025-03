¿Qué establece la ley sobre la obligatoriedad del voto en Honduras?

San Pedro Sula, Honduras

En la legislación hondureña el voto es obligatorio, pero no se establecen sanciones como Ecuador, Brasil y Argentina, por mencionar algunos. Ejercer el voto en Honduras, además de ser un derecho y deber ciudadano, es de carácter obligatorio de acuerdo a la Constitución de la República y la Ley Electoral.

Alrededor de 5,879,639 hondureños están convocados para ejercer el voto en las elecciones primarias este domingo 9 de marzo de 2025, pero no todos acuden a las urnas a este ejercicio democrático.

En Costa Rica, Honduras, México, República Dominicana y Panamá, si bien sus respectivas constituciones políticas o normas electorales establecen que el voto es obligatorio o un deber, no tienen sanciones asociadas por no concurrir a votar.

En Chile, se han establecido disposiciones transitorias para regular las sanciones en elecciones celebradas desde que se repuso constitucionalmente la obligatoriedad de votar.

En Argentina, se aplican multas económicas y restricciones como “no podrá ser designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección. El infractor que no pague la multa no podrá realizar gestiones o trámites durante un año ante los organismos estatales, nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipales”.

En Bolivia, las sanciones podrán consistir en multas pecuniarias, arresto o trabajo social (definidas por Tribunal Supremo Electoral antes de las elecciones, de acuerdo al salario mínimo nacional). Sin el Certificado de Sufragio o el comprobante de haber pagado la multa, los electores dentro de los 90 días siguientes a la elección no podrán: acceder a cargos públicos, efectuar trámites bancarios, obtener pasaporte.

En Brasil, la multa es de 3 a 10% del salario mínimo de la región. Otras sanciones por no pago de multa son: participar en concurso público, recibir remuneraciones directas o indirectas del Estado, obtener préstamos de municipios u otras entidades gestionadas por el Estado, obtener pasaporte o documento de identidad, renovar inscripciones en establecimientos de educación, realizar cualquier acto para el alta del servicio militar.

Además, se cancela la inscripción del votante que no participa en 3 elecciones consecutivas, no pague la multa o no se justifique dentro de los 6 meses de la última elección.