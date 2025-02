Ni el 40% de los aspirantes a las alcaldías de Cortés son mujeres

San Pedro Sula, Honduras

Aunque en la Ley Electoral de Honduras estipula la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el ámbito político, no siempre el 50% de las planillas en los partidos políticos está integrado por mujeres.

Las nóminas de candidatos presentadas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) deben utilizar el mecanismo de alternancia por género (mujer-hombre u hombre-mujer) en forma tal que dos personas del mismo sexo no puedan estar en forma consecutiva en la nómina.

La designada presidencial de Honduras, Doris Gutiérrez, explica que en corporaciones municipales se aplica la paridad y la alternancia, salvo en el caso de la vicealcaldía, en la que él o ella pueden ser del mismo sexo que el aspirante a la alcaldía.

Pero el primer regidor tiene que ser del sexo opuesto del candidato a alcalde y así sucesivamente.

“La experiencia que tenemos es que sí se cumple, pero en las elecciones primarias no salen 11 hombres y 11 mujeres, a las generales no puede ir la paridad y la alternancia porque depende de los resultados de las primarias, pero los partidos que no vamos a las primarias estamos obligados a eso”, señala.

Gutiérrez destaca que al no existir en Honduras cuota preferencial para las mujeres, como en Costa Rica o México, las mujeres llevan desventaja y muchas aspirantes no son elegidas, los hombres siguen siendo mayoría. Además, refiere que en las campañas se mueven millones y las mujeres no tienen facilidad económica como los hombres.

“El Congreso Nacional no ha aprobado la ley contra la violencia política, a las mujeres en los partidos sufren mucha violencia política, las ponen donde ellos quieren, incluso algunas que ganan en las primarias en las generales las cambian, porque a los partidos políticos les dan la potestad de hacer los cambios como ellos quieren”, lamenta.