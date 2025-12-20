28 muertos en la Ebenezer de Chamelecón: así fue la Navidad más triste de Honduras

Lobo Sosa en ese momento era el precandidatos presidenciales del Partido Nacional y en ese momento impulsaba restaurar la pena de muerte para lo que considera "crímenes abominables" a fin de castigar en forma ejemplar a los asesinos, violadores sexuales y secuestradores. En su mensaje, los asesinos se presentan como un grupo revolucionario que se opone a la pena de muerte, abolida en 1957.