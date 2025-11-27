RNP redobla esfuerzos: Hacen llamado a reclamar el DNI antes de los comicios

Santa Rosa de Copán, Honduras

En el último mes, la institución recibió varios lotes de documentos, lo que ha generado una notable afluencia de ciudadanos en sus distintas oficinas.

El Registro Nacional de las Personas (RNP) ha acelerado en Santa Rosa de Copán la entrega del Documento Nacional de Identificación (DNI) ante la cercanía de los comicios electorales programados para este domingo.

​El movimiento de ciudadanos que acuden a reclamar su nueva identidad ha sido constante, evidenciando el compromiso de la población para estar lista y ejercer el sufragio, el señor Roney López, Registrador Civil, hizo un llamado directo a la ciudadanía para enfatizar la urgencia de retirar el documento de identidad.

“Hacemos un llamado firme a todos aquellos ciudadanos que aún no han reclamado su DNI. Es fundamental que acudan para poder ejercer su derecho al voto este próximo domingo”, declaró López. “Hasta la fecha, ya se han entregado alrededor de 1,500 cédulas de identidad y esperamos que muchos más se presenten antes del cierre”.

Para facilitar la entrega a los rezagados, el RNP confirmó que sus instalaciones mantendrán un horario especial de atención el sábado previo a las elecciones. Las oficinas estarán abiertas para la entrega del DNI hasta las 4:00 pm.