Expresidentes iberoamericanos expresan preocupación sobre elecciones en Honduras

32 exjefes de Estado de América y España expresaron su preocupación por el clima político previo a las elecciones generales del domingo 30 de noviembre.
Los expresidentes, miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo Idea), expresaron en un comunicado que la medida del estado de excepción, el rol de las Fuerzas Armadas (FF AA) y las acusaciones contra magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) genera alerta entre la comunidad internacional.
"A los órganos del Sistema Interamericano, para que estén alertas y vigilantes sobre esta nueva deriva que atenta contra uno de los elementos esenciales de la experiencia democrática en las Américas", remarca el grupo Idea en el comunicado.
Entre los firmantes están exmandatarios como José María Aznar (España), Óscar Arias (Costa Rica), Mauricio Macri (Argentina), Felipe Calderón (México), Álvaro Uribe (Colombia) y Luis Alberto Lacalle (Uruguay).
Comunicado íntegro
Los ex jefes de Estado y de Gobierno participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), a propósito de las elecciones generales que se realizarán en Honduras el próximo domingo, correspondientes al periodo constitucional 2026-2030, emitieron una declaración de alerta sobre el desarrollo del proceso.
El grupo considera que distintos funcionarios electorales están siendo blanco de amenazas, en un clima que incluye acusaciones dirigidas contra magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, lo que, a juicio del bloque, deteriora las condiciones para el ejercicio autónomo de la justicia electoral.
Además, los exmandatarios observan que el país se mantiene bajo un estado de excepción constitucional, en un contexto donde —afirman— existen interferencias en la logística y desarrollo del proceso eleccionario atribuidas al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, con participación directa en tareas sensibles de la jornada cívica.
“Alertamos a la comunidad internacional y a los órganos del Sistema Interamericano para que estén vigilantes sobre esta nueva deriva que atenta contra uno de los elementos esenciales de la experiencia democrática en las Américas”, señalaron.
El pronunciamiento recuerda que la Carta Democrática Interamericana no solo establece la obligación de celebrar elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, sino que impone a los Estados el deber de garantizar procesos electorales libres y transparentes.
Desde la perspectiva del Grupo IDEA, estos principios se encuentran bajo “grave cuestionamiento” en Honduras, donde —afirman— se ha irrespetado la soberanía popular, lo que compromete la credibilidad de los comicios y exige escrutinio internacional permanente sobre su desenlace.
Mario Abdo, Paraguay
Carlos Alvarado, Costa Rica
Jeanine Añez C., Bolivia
Óscar Arias, Costa Rica
José María Aznar, España
Nicolás Ardito Barletta, Panamá
Felipe Calderón, México
Rafael Ángel Calderón, Costa Rica
Laura Chinchilla, Costa Rica
Alfredo Cristiani, El Salvador
Iván Duque M., Colombia
José María Figueres, Costa Rica
Vicente Fox, México
Federico Franco, Paraguay
Eduardo Frei, Chile
Osvaldo Hurtado, Ecuador
Luis Alberto Lacalle, Uruguay
Guillermo Lasso, Ecuador
Mauricio Macri, Argentina
Jamil Mahuad W., Ecuador
Hipólito Mejía, República Dominicana
Carlos Mesa G., Bolivia
Lenin Moreno, Ecuador
Mireya Moscoso, Panamá
Andrés Pastrana, Colombia
Ernesto Pérez Balladares, Panamá
Jorge Tuto Quiroga, Bolivia
Mariano Rajoy, España Miguel
Ángel Rodríguez E., Costa Rica
Julio María Sanguinetti, Uruguay
Luis Guillermo Solís, Costa Rica
Álvaro Uribe V., Colombia
Juan Carlos Wasmosy, Paraguay
