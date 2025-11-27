Expresidentes iberoamericanos expresan preocupación sobre elecciones en Honduras

Tegucigalpa.

Los expresidentes, miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas ( Grupo Idea ), expresaron en un comunicado que la medida del estado de excepción, el rol de las Fuerzas Armadas (FF AA) y las acusaciones contra magistrados del Tribunal de Justicia Electoral ( TJE ) genera alerta entre la comunidad internacional.

32 exjefes de Estado de América y España expresaron su preocupación por el clima político previo a las elecciones generales del domingo 30 de noviembre.

"A los órganos del Sistema Interamericano, para que estén alertas y vigilantes sobre esta nueva deriva que atenta contra uno de los elementos esenciales de la experiencia democrática en las Américas", remarca el grupo Idea en el comunicado.

Los ex jefes de Estado y de Gobierno participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), a propósito de las elecciones generales que se realizarán en Honduras el próximo domingo, correspondientes al periodo constitucional 2026-2030, emitieron una declaración de alerta sobre el desarrollo del proceso.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El grupo considera que distintos funcionarios electorales están siendo blanco de amenazas, en un clima que incluye acusaciones dirigidas contra magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, lo que, a juicio del bloque, deteriora las condiciones para el ejercicio autónomo de la justicia electoral.

Además, los exmandatarios observan que el país se mantiene bajo un estado de excepción constitucional, en un contexto donde —afirman— existen interferencias en la logística y desarrollo del proceso eleccionario atribuidas al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, con participación directa en tareas sensibles de la jornada cívica.

“Alertamos a la comunidad internacional y a los órganos del Sistema Interamericano para que estén vigilantes sobre esta nueva deriva que atenta contra uno de los elementos esenciales de la experiencia democrática en las Américas”, señalaron.

El pronunciamiento recuerda que la Carta Democrática Interamericana no solo establece la obligación de celebrar elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, sino que impone a los Estados el deber de garantizar procesos electorales libres y transparentes.

Desde la perspectiva del Grupo IDEA, estos principios se encuentran bajo “grave cuestionamiento” en Honduras, donde —afirman— se ha irrespetado la soberanía popular, lo que compromete la credibilidad de los comicios y exige escrutinio internacional permanente sobre su desenlace.

Mario Abdo, Paraguay

Carlos Alvarado, Costa Rica

Jeanine Añez C., Bolivia

Óscar Arias, Costa Rica

José María Aznar, España

Nicolás Ardito Barletta, Panamá

Felipe Calderón, México

Rafael Ángel Calderón, Costa Rica

Laura Chinchilla, Costa Rica

Alfredo Cristiani, El Salvador

Iván Duque M., Colombia

José María Figueres, Costa Rica

Vicente Fox, México

Federico Franco, Paraguay

Eduardo Frei, Chile

Osvaldo Hurtado, Ecuador

Luis Alberto Lacalle, Uruguay

Guillermo Lasso, Ecuador

Mauricio Macri, Argentina

Jamil Mahuad W., Ecuador

Hipólito Mejía, República Dominicana

Carlos Mesa G., Bolivia

Lenin Moreno, Ecuador

Mireya Moscoso, Panamá

Andrés Pastrana, Colombia

Ernesto Pérez Balladares, Panamá

Jorge Tuto Quiroga, Bolivia

Mariano Rajoy, España Miguel

Ángel Rodríguez E., Costa Rica

Julio María Sanguinetti, Uruguay

Luis Guillermo Solís, Costa Rica

Álvaro Uribe V., Colombia

Juan Carlos Wasmosy, Paraguay