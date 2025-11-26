“No arriesguen sus vidas”: la orden que encendió alarmas en las Fuerzas Armadas

Tegucigalpa, Honduras

“No arriesguen sus vidas el día de las elecciones”, recomendó Roosevelt Hernández, jefe de las Fuerzas Armadas (FF AA), a sus subalternos durante una reunión interna. La instrucción fue interpretada como un posible incumplimiento de la misión constitucional de custodiar y proteger las urnas en los comicios. Fuentes de La Prensa Premium informaron que el sábado 15 de noviembre, en el salón del Ejército en El Ocotal, se llevó a cabo una reunión entre Hernández y los comandantes de unidades. En ese encuentro, el jefe militar volvió a poner de pie a los seis oficiales del Ejército que elaboraron el informe sobre las deficiencias en la distribución de las maletas electorales en Tegucigalpa durante las elecciones primarias del 9 de marzo.

Hernández advirtió a los presentes que, el día de las elecciones, podrían enfrentar sabotajes, robo de urnas y saqueos de vehículos. "No arriesguen sus vidas si eso pasa, ahí déjenlos", afirmó, según la fuente consultada. Para algunos asistentes, la frase fue interpretada como una orden indirecta de entregar las urnas a los colectivos de Libre. La fuente indicó que este discurso contrasta con las instrucciones emitidas en procesos electorales anteriores, donde la prioridad era proteger el material electoral a toda costa hasta su retorno a las bodegas del Centro Logístico Electoral (CLE) del CNE. El artículo 272 de la Constitución establece que las Fuerzas Armadas son responsables de la "custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales y de la seguridad del proceso". Sin embargo, la institución ha sido cuestionada por su desempeño en las primarias del 9 de marzo, cuando la entrega tardía de urnas provocó retrasos en la votación. Un informe interno señaló fallas e irregularidades, pero luego fue modificado por orden de Hernández para eximir a varios mandos.