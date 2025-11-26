Roosevelt Hernández garantiza "elecciones seguras" frente a agregados de EEUU, Brasil y Nicaragua

Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, aseguró que este domingo 30 de noviembre se celebrarán elecciones generales bajo condiciones de seguridad y transparencia.
“Garantizamos que tendremos elecciones generales este domingo 30 de noviembre de manera segura, transparentes y limpias”, afirmó el oficial, quien reiteró el compromiso del cuerpo armado con el resguardo del proceso democrático.
“Nuestro lema es: Fuerzas Armadas comprometidas con la democracia de Honduras. Estamos desplegados 26 mil hombres y mujeres a lo largo y ancho del territorio nacional, haciendo presencia en los centros de votación, apoyados por más de 25 mil miembros de la Policía Nacional. Asimismo, el Ministerio Público participa en esta misión tan importante para la vida nacional”, declaró este miércoles ante periodistas.
El general Hernández encabezó, junto a la Junta de Comandantes, una presentación dirigida a agregados militares de Estados Unidos, Nicaragua y Brasil, desde el puesto de mando del Centro Logístico Electoral (CLE), ubicado en las instalaciones del Infop, en Tegucigalpa.
La exposición tuvo como objetivo detallar el esquema de transporte y custodia del material electoral hacia los diferentes departamentos del país. Durante la actividad, valoró la planificación impulsada por las autoridades del Consejo Nacional Electoral, al que se refirió como un proceso bien estructurado y oportuno.
A nivel territorial, el oficial confirmó que 16 de los 18 departamentos ya cuentan con el material electoral resguardado en centros de acopio, lo que representa un avance logístico significativo. Además, destacó la cercanía histórica de Estados Unidos con las Fuerzas Armadas hondureñas.
Hernández precisó que el viernes se movilizará el cargamento restante hacia los municipios de Francisco Morazán y que el sábado se completará la cobertura en el Distrito Central, con el propósito de llegar en plena operatividad al día de la votación.
“Estamos listos para que no se repita lo ocurrido el 9 de marzo en las elecciones primarias”, puntualizó.