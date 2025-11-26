Roosevelt Hernández garantiza "elecciones seguras" frente a agregados de EEUU, Brasil y Nicaragua

Tegucigalpa.

Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, aseguró que este domingo 30 de noviembre se celebrarán elecciones generales bajo condiciones de seguridad y transparencia. “Garantizamos que tendremos elecciones generales este domingo 30 de noviembre de manera segura, transparentes y limpias”, afirmó el oficial, quien reiteró el compromiso del cuerpo armado con el resguardo del proceso democrático.

“Nuestro lema es: Fuerzas Armadas comprometidas con la democracia de Honduras. Estamos desplegados 26 mil hombres y mujeres a lo largo y ancho del territorio nacional, haciendo presencia en los centros de votación, apoyados por más de 25 mil miembros de la Policía Nacional. Asimismo, el Ministerio Público participa en esta misión tan importante para la vida nacional”, declaró este miércoles ante periodistas. El general Hernández encabezó, junto a la Junta de Comandantes, una presentación dirigida a agregados militares de Estados Unidos, Nicaragua y Brasil, desde el puesto de mando del Centro Logístico Electoral (CLE), ubicado en las instalaciones del Infop, en Tegucigalpa.