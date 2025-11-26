CNE se reúne con la OEA a cuatro días de las elecciones generales

Tegucigalpa, Honduras.

En la reunión se pudo observar la presencia de los consejeros Marlon Ochoa, Cossette López y Ana Paola Hall, quienes revisaron junto a los observadores de la OEA los avances operativos del proceso, así como los mecanismos de supervisión que se aplicarán durante la jornada electoral.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) sostuvo este miércoles 26 de noviembre una reunión con la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE-OEA) , como parte de los preparativos finales para las elecciones generales del próximo 30 de noviembre .

La reunión se desarrolla en un momento de creciente presencia internacional en el país para acompañar las votaciones. Horas antes, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea anunció que 38 nuevos observadores se incorporan este miércoles a su despliegue nacional.

Con este refuerzo, la misión europea alcanza 70 observadores, sumando a los 32 que ya se encontraban en territorio hondureño desde comienzos de semana.

De acuerdo con la MOE-UE, los observadores estarán distribuidos en los 18 departamentos del país, con asignaciones que variarán según las condiciones políticas, logísticas y geográficas de cada región.

Su labor abarcará todas las etapas del proceso electoral: apertura de urnas, cierre de centros de votación y verificación de la transmisión de resultados.

La jefa adjunta de la misión europea, Tania Marques, informó que también monitorean el silencio electoral, así como el desempeño de las juntas receptoras de votos y de los representantes de los partidos políticos. Adelantó que la declaración preliminar sobre el desarrollo de los comicios será presentada dos días después de las elecciones.

Las autoridades del CNE han reiterado que el acompañamiento internacional es clave para fortalecer la transparencia del proceso y generar confianza en la ciudadanía a pocos días de las votaciones.