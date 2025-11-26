Unión Europea despliega 38 nuevos observadores para las elecciones generales

Tegucigalpa, Honduras.

Con esta nueva fase, la misión europea suma 70 observadores distribuidos en territorio hondureño, ya que otros 32 especialistas se encontraban desplazados desde días anteriores.

Un grupo adicional de 38 observadores de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Unión Europea comenzará este miércoles su despliegue por distintos departamentos del país, de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre .

Tania Marques, jefa adjunta de la misión, confirmó que el jefe de la MOE, Francisco Assis, arribó al país la noche del martes para supervisar la operación.



Según explicó, parte del personal ha sostenido reuniones preliminares con autoridades locales, organizaciones políticas y distintos actores electorales.

“Hoy los observadores de corto plazo se integran a los equipos que ya están en cada departamento y comenzarán sus encuentros con los consejos municipales electorales”, señaló Marques.

La misión tendrá presencia en los 18 departamentos, aunque la cantidad de observadores asignados a cada zona variará según las condiciones políticas, electorales y logísticas de las regiones urbanas y rurales. La MOE seguirá todas las etapas del proceso: apertura de urnas, cierre de centros de votación y transmisión de resultados.

Marques indicó que también están vigilantes del periodo de silencio electoral y del funcionamiento de las juntas receptoras de votos, incluidos los representantes de los partidos políticos. Añadió que la declaración preliminar sobre el desarrollo de los comicios será divulgada dos días después de las elecciones.