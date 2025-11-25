La Unión Europea llama a autoridades hondureñas a garantizar elecciones seguras y confiable

Washington, Estados Unidos

La misión observadora permanente de la Unión Europea ante la OEA instó a las autoridades, actores y fuerzas políticas involucradas en el proceso electoral de Honduras a garantizar que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) puedan cumplir plenamente con sus funciones para la realización de las elecciones del 30 de noviembre. Durante la comparecencia en la reunión extraordinaria celebrada en Washington, Estados Unidos, cinco días antes del proceso electoral, se pidió a todas las instituciones asumir sus responsabilidades y cumplir con el Estado de derecho y su constitución.

Despina Manos, representante alterna de la Unión Europea ante la OEA, destacó que desde octubre, y por invitación del Consejo Nacional Electoral y el gobierno, una misión hará una observación imparcial del proceso electoral “sin sesgos y conforme a las normas internacionales y regionales dentro del marco electoral de Honduras. Conforme a nuestra práctica, nuestra misión de observación emitirá un informe, al igual que recomendaciones”. Mencionó que la misión de la Unión Europea “está siguiendo muy de cerca los comicios programados para el 30 de noviembre y quisiera recalcar sus preocupaciones en torno a los entes que están preparando estos comicios, se hace un llamado a las autoridades, actores y partes políticas para garantizar que las autoridades del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral puedan rendir sus servicios y labores para poder permitir que los hondureños puedan votar en un entorno pasible y seguro”.