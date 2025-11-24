¿Qué NO pueden hacer militares y policías en el 30-N y durante el proceso electoral?

Lo que dice la Carta Magna

Para garantizar el libre ejercicio del sufragio, así como la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales y otros aspectos de la seguridad del proceso, el Presidente de la República, un mes antes de la realización de las elecciones generales y hasta su declaratoria, tiene el deber constitucional de poner las Fuerzas Armadas de Honduras a disposición del Consejo Nacional Electoral, según el artículo 272 de la Constitución de la República.