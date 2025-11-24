¿Qué NO pueden hacer militares y policías en el 30-N y durante el proceso electoral?

Lo que dice la Carta MagnaPor disposición constitucional, las Fuerzas Armadas de Honduras, son una institución nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante. Están instituidas para la defensa de la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el imperio de la Constitución, proteger los principios del libre sufragio y asegurar la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República.
Lo que dice la Carta MagnaPara garantizar el libre ejercicio del sufragio, así como la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales y otros aspectos de la seguridad del proceso, el Presidente de la República, un mes antes de la realización de las elecciones generales y hasta su declaratoria, tiene el deber constitucional de poner las Fuerzas Armadas de Honduras a disposición del Consejo Nacional Electoral, según el artículo 272 de la Constitución de la República.
Lo que los soldados NO pueden hacer este 30NMilitares tienen prohibido interferir en el trabajo de las Juntas Receptoras de Votos. No pueden tocar funciones electorales ni dar órdenes a quienes administran las urnas
Ni un paso de más: Ejército sin voz en las urnasLos miembros de las Fuerzas Armadas no pueden intervenir para coartar o perturbar la libertad del elector. Deben garantizar seguridad, no influir en el voto.
Ni intimidación ni amenazas: así se controla al EjércitoLos uniformados no pueden intimidar o ejercer violencia contra personal del CNE ni contra electores. Su rol es resguardar, no amedrentar.
Maletas electorales: manos fueraAbrir maletas electorales o kits tecnológicos sin justificación está prohibido para las Fuerzas Armadas. Solo pueden trasladarlas y custodiarlas.
Fuerzas Armadas: cero activismo políticoLos militares no pueden participar en actividades partidistas. Su papel debe ser estrictamente neutral y profesional.
Prohibido votar: militares sin sufragio activoDurante la jornada electoral, los miembros de las Fuerzas Armadas no pueden ejercer el sufragio. Su deber es la seguridad del proceso.
Alcohol y servicio: una mezcla ilegal en eleccionesUn militar no puede desempeñar funciones bajo efectos de alcohol o drogas. La ley exige sobriedad total en el operativo electoral.
Sin filtraciones: nada de hablar con la prensaMilitares no pueden dar información a medios sobre el proceso electoral, excepto en temas expresamente autorizados por el CNE.
Prohibido retrasar maletas: delito electoral en potenciaLa demora injustificada en el traslado de maletas electorales es una infracción para cualquier miembro de las Fuerzas Armadas asignado al proceso.
Ruta fija: militares no pueden cambiar recorridosAlterar la ruta establecida para el traslado de kits y maletas electorales es ilegal y puede activar sanciones disciplinarias.
Policías bajo lupa: prohibido intimidar el día de votaciónLa Policía Nacional no puede intimidar ni con palabras ni con fuerza al personal acreditado del CNE ni a los ciudadanos. Tiene la obligación constitucional de velar por el orden público y garantizar que los ciudadanos, los partidos políticos y las candidaturas independientes, puedan participar a nivel nacional, ejerciendo sus derechos civiles y políticos en condiciones de libertady paz.
Nada de política: policías fuera de campañasLos agentes policiales tienen prohibido participar en actividades partidistas antes, durante o después de la elección. La Policía Nacional es una instituciónprofesional y permanente del Estado, apolítica con jurisdiccióna nivel nacional y encargada de velar por el orden público.
Policía no puede interferir con las JRVLos agentes no pueden intervenir en el trabajo de las Juntas Receptoras de Votos ni asumir funciones electorales. Su obligación es la prevención, control y combate al delito, proteger la seguridad de las personas ysus bienes, ejecutar las resoluciones, disposiciones, mandatos y decisiones legales de las autoridades y funcionarios públicos, todo con estricto respeto a los derechos humanos.
Prohibido influir: policías no pueden inducir el votoNingún policía puede sugerir, recomendar o presionar al elector para apoyar un partido o candidato independiente.
Policías tampoco votan el 30NAl igual que los militares, los policías no pueden ejercer el sufragio mientras están asignados al operativo electoral.
Libertad del elector: la Policía no puede coaccionarCualquier acción policial que perturbe la libertad del elector es una violación a la ley electoral.
Manos fuera de las maletas: prohibición totalLa Policía no puede abrir maletas electorales ni kits tecnológicos bajo ningún motivo.
Alcohol y uniforme: infracción en pleno operativoUn agente no puede trabajar bajo efectos de alcohol, drogas o sustancias que alteren sus funciones durante el proceso.
Sin expulsiones arbitrarias: policía no puede sacar ciudadanosLos policías tienen prohibido expulsar a ciudadanos del centro de votación si desean presenciar el escrutinio público.