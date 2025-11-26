Ley seca en Honduras por las elecciones: cuándo inicia y sanciones

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció la entrada en vigencia de la ley seca y la prohibición de espectáculos públicos en todo el territorio hondureño, como parte de las medidas establecidas en el artículo 246 de la Ley Electoral con motivo de las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.

A través del Comunicado, el CNE informó que la restricción comenzará a las 6:00 de la mañana del sábado 29 de noviembre y se extenderá hasta las 6:00 de la tarde del lunes 1 de diciembre de 2025.

Durante este periodo estará prohibido el expendio, distribución y consumo de bebidas alcohólicas, así como la realización de espectáculos públicos en todo el país.

La institución recordó que estas medidas buscan asegurar un ambiente de orden y tranquilidad previo, durante y después de la jornada electoral.

Asimismo, advirtió que el incumplimiento de la disposición será sancionado con multas que van desde cuatro hasta diez salarios mínimos, de acuerdo con la normativa vigente.