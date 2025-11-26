Ley seca en Honduras por las elecciones: cuándo inicia y sanciones

El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció la entrada en vigencia de la ley seca y la prohibición de espectáculos públicos en todo el territorio hondureño, como parte de las medidas establecidas en el artículo 246 de la Ley Electoral con motivo de las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.
A través del Comunicado, el CNE informó que la restricción comenzará a las 6:00 de la mañana del sábado 29 de noviembre y se extenderá hasta las 6:00 de la tarde del lunes 1 de diciembre de 2025.
Durante este periodo estará prohibido el expendio, distribución y consumo de bebidas alcohólicas, así como la realización de espectáculos públicos en todo el país.
La institución recordó que estas medidas buscan asegurar un ambiente de orden y tranquilidad previo, durante y después de la jornada electoral.
Asimismo, advirtió que el incumplimiento de la disposición será sancionado con multas que van desde cuatro hasta diez salarios mínimos, de acuerdo con la normativa vigente.
Elecciones 2025 en Honduras
Más de seis millones de hondureños podrán votar para elegir al sucesor de la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro, primera mujer en el cargo, quien el próximo 27 de enero concluirá su mandato de cuatro años.
De los cinco candidatos presidenciales, tres acaparan el mayor caudal de votantes: Rixi Moncada, del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre); Salvador Nasralla, del Partido Liberal, y Nasry Asfura, del Partido Nacional.
Los hondureños elegirán el domingo un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Parlamento nacional y 20 al Parlamento Centroamericano.