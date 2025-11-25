Presidenta Xiomara Castro reafirma compromiso con elecciones libres tras debate en la OEA

Tegucigalpa, Honduras.

Minutos después de que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) analizara la situación política de Honduras previo a las elecciones generales, la presidenta Xiomara Castro publicó este martes un mensaje en sus redes sociales en el que recordó el golpe de Estado de 2009 y defendió los avances de su administración en materia democrática y económica. Según la mandataria, "hace dieciséis años, un golpe de Estado militar, promovido por narcotraficantes que hoy cumplen condenas en los Estados Unidos, le arrebató a Honduras la democracia, la credibilidad internacional y el acceso a la Cuenta del Milenio"

Castro afirmó que su gobierno “cumple y honra los principios que entonces fueron violentados”, asegurando que se ha trabajado en garantizar libertades, fortalecer la democracia, combatir la pobreza, reducir los índices de violencia y estabilizar la economía nacional.

Hace dieciséis años, un golpe de Estado militar —promovido por narcotraficantes que hoy cumplen condenas en los Estados Unidos, le arrebató a Honduras la democracia, la credibilidad internacional y el acceso a la Cuenta del Milenio.



Hoy, mi gobierno cumple y honra los principios... — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) November 25, 2025

Sostuvo que la llamada Refundación ha permitido “recuperar” lo que defendió en su momento el expresidente Manuel Zelaya. La presidenta aseguró que las elecciones del próximo 30 de noviembre se realizarán bajo estándares de transparencia y respeto a la voluntad popular. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

OEA pide evitar interferencia política