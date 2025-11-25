Presidenta Xiomara Castro reafirma compromiso con elecciones libres tras debate en la OEA

Minutos después de que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) analizara la situación política de Honduras previo a las elecciones generales, la presidenta Xiomara Castro publicó este martes un mensaje en sus redes sociales en el que recordó el golpe de Estado de 2009 y defendió los avances de su administración en materia democrática y económica.
Según la mandataria, "hace dieciséis años, un golpe de Estado militar, promovido por narcotraficantes que hoy cumplen condenas en los Estados Unidos, le arrebató a Honduras la democracia, la credibilidad internacional y el acceso a la Cuenta del Milenio"
Castro afirmó que su gobierno “cumple y honra los principios que entonces fueron violentados”, asegurando que se ha trabajado en garantizar libertades, fortalecer la democracia, combatir la pobreza, reducir los índices de violencia y estabilizar la economía nacional.
— Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) November 25, 2025
Sostuvo que la llamada Refundación ha permitido “recuperar” lo que defendió en su momento el expresidente Manuel Zelaya.
La presidenta aseguró que las elecciones del próximo 30 de noviembre se realizarán bajo estándares de transparencia y respeto a la voluntad popular.
OEA pide evitar interferencia política
Durante la sesión del Consejo Permanente, Albert Ramdin, secretario general adjunto de la OEA, informó que la Misión de Observación Electoral del organismo ya se encuentra plenamente desplegada en el país. Explicó que su labor se regirá por la neutralidad, el rigor técnico y el respeto a las instituciones electorales.
Ramdin reiteró su llamado para que las elecciones se desarrollen sin interferencia política por parte de instituciones del Estado y pidió a todos los actores, líderes políticos, candidatos presidenciales, sector privado, sociedad civil y ciudadanía, contribuir a un proceso “ordenado, seguro y pacífico”.
El funcionario enfatizó que cada hondureña y hondureño habilitado para votar debe poder ejercer su derecho “libre de temor y en plena libertad”, y subrayó que el respeto a la independencia del CNE y del Tribunal Electoral es indispensable para garantizar la legitimidad de los resultados.