Distribuyen maletas electorales en el departamento de Copán

Copán, Honduras.

Las Fuerzas Armadas comenzaron este miércoles la distribución de las maletas electorales que serán utilizadas en los 23 municipios de Copán, de cara a las elecciones del próximo domingo 30 de noviembre.

El coronel Rigoberto Mejía Oliva, encargado de la seguridad del material electoral, informó que desde tempranas horas inició el desplazamiento de las primeras cargas desde el centro de acopio en Santa Rosa de Copán hacia la zona norte del departamento.

"Este es el primer vehículo que está llevando una carga de 35 maletas electorales hacia Copán Ruinas, Cabañas y Santa Rita", detalló el oficial.

Mejía Oliva indicó que durante la tarde saldrán otros envíos hacia distintos municipios y que la distribución continuará el jueves y viernes, para concluir el sábado, mientras que las comunidades cercanas al centro de acopio recibirán el material la mañana del domingo.