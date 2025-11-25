  1. Inicio
  2. · Honduras

RNP amplía entrega de DNI para que ciudadanos puedan votar el domingo

El Registro Nacional de las Personas despachó 86,000 DNI a ocho departamentos y mantiene la amnistía para facilitar la entrega antes de las elecciones generales

  • 25 de noviembre de 2025 a las 19:48 -
RNP amplía entrega de DNI para que ciudadanos puedan votar el domingo

El domingo están convocados más de seis millones de hondureños para ejercer el sufragio.

Foto: LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras

El Registro Nacional de las Personas (RNP) despachó a ocho departamentos un total de 86,000 Documentos Nacionales de Identificación (DNI), en el marco de las elecciones generales.

Los departamentos a los que fueron remitidas las tarjetas de identidad son Cortés, Yoro, Colón, Comayagua, Santa Bárbara, Intibucá, Lempira y Francisco Morazán.

Cohep insta a empresas a facilitar el voto a colaboradores

Las autoridades del ente registral llamaron a la población a acudir a las ventanillas habilitadas por el RNP para reclamar su DNI en caso de tenerlo pendiente de entrega.

“Si hiciste tu trámite, puedes acercarte al lugar donde lo solicitaste para retirarlo”, invitó el Registro Nacional de las Personas a través de sus cuentas oficiales.

Hasta el día de las elecciones estará vigente la amnistía que suspendió el pago por el trámite de renovación, medida que se mantiene desde finales de agosto para facilitar a los ciudadanos la obtención de su tarjeta de identidad y permitirles ejercer el sufragio.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias