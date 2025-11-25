RNP amplía entrega de DNI para que ciudadanos puedan votar el domingo

Tegucigalpa, Honduras

Los departamentos a los que fueron remitidas las tarjetas de identidad son Cortés, Yoro, Colón, Comayagua, Santa Bárbara, Intibucá, Lempira y Francisco Morazán.

El Registro Nacional de las Personas (RNP) despachó a ocho departamentos un total de 86,000 Documentos Nacionales de Identificación (DNI), en el marco de las elecciones generales.

Las autoridades del ente registral llamaron a la población a acudir a las ventanillas habilitadas por el RNP para reclamar su DNI en caso de tenerlo pendiente de entrega.

“Si hiciste tu trámite, puedes acercarte al lugar donde lo solicitaste para retirarlo”, invitó el Registro Nacional de las Personas a través de sus cuentas oficiales.

Hasta el día de las elecciones estará vigente la amnistía que suspendió el pago por el trámite de renovación, medida que se mantiene desde finales de agosto para facilitar a los ciudadanos la obtención de su tarjeta de identidad y permitirles ejercer el sufragio.