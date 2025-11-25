Cohep insta a empresas a facilitar el voto a colaboradores y otorgar permiso con goce de sueldo

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) anunció este martes una serie de disposiciones orientadas a apoyar el ejercicio democrático de los hondureños de cara a las elecciones generales del próximo 30 de noviembre de 2025.
La institución reafirmó su compromiso con la participación ciudadana y el fortalecimiento de la institucionalidad del país.
En un comunicado oficial, el Cohep informó que, durante la Asamblea de Presidentes de Organizaciones Miembro, celebrada el 19 de noviembre y posteriormente ratificada, se acordó recomendar a todas las empresas afiliadas brindar las facilidades necesarias a sus trabajadores para que puedan ejercer su derecho al voto este domingo.
Asimismo, el organismo empresarial hizo un llamado a las compañías a nivel nacional para que el lunes 1 de diciembre de 2025 otorguen permiso con goce de salario a los colaboradores que acrediten haber participado en el proceso electoral. Esto incluye a quienes deban desplazarse a otros lugares para votar, así como a quienes fungirán como miembros de las Juntas Receptoras de Votos y observadores electorales.
El Cohep destacó que esta medida busca reconocer la importancia de una alta participación ciudadana y promover un ambiente que fortalezca la democracia hondureña.
La organización también reiteró su compromiso con el respeto a la institucionalidad, el civismo y la libertad con la que todo hondureño debe acudir a las urnas.
Finalmente, hizo un llamado al sector privado, a las instituciones estatales y a la ciudadanía en general a contribuir para que el proceso electoral se desarrolle de manera ordenada, pacífica y transparente, reforzando así la confianza en las instituciones y consolidando la democracia en el país.