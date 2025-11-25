  1. Inicio
Cohep insta a empresas a facilitar el voto a colaboradores y otorgar permiso con goce de sueldo

El Cohep hizo un llamado a las compañías a nivel nacional para que el lunes 1 de diciembre de 2025 otorguen permiso con goce de salario a los colaboradores que acrediten haber participado en las eleccione

Vista de las instalaciones del Cohep en Tegucigalpa.

 Foto: Redes Sociales
Tegucigalpa, Honduras

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) anunció este martes una serie de disposiciones orientadas a apoyar el ejercicio democrático de los hondureños de cara a las elecciones generales del próximo 30 de noviembre de 2025.

La institución reafirmó su compromiso con la participación ciudadana y el fortalecimiento de la institucionalidad del país.

Mipymes confían en la celebración de elecciones el 30 de noviembre

En un comunicado oficial, el Cohep informó que, durante la Asamblea de Presidentes de Organizaciones Miembro, celebrada el 19 de noviembre y posteriormente ratificada, se acordó recomendar a todas las empresas afiliadas brindar las facilidades necesarias a sus trabajadores para que puedan ejercer su derecho al voto este domingo.

Asimismo, el organismo empresarial hizo un llamado a las compañías a nivel nacional para que el lunes 1 de diciembre de 2025 otorguen permiso con goce de salario a los colaboradores que acrediten haber participado en el proceso electoral. Esto incluye a quienes deban desplazarse a otros lugares para votar, así como a quienes fungirán como miembros de las Juntas Receptoras de Votos y observadores electorales.

El Cohep destacó que esta medida busca reconocer la importancia de una alta participación ciudadana y promover un ambiente que fortalezca la democracia hondureña.

La organización también reiteró su compromiso con el respeto a la institucionalidad, el civismo y la libertad con la que todo hondureño debe acudir a las urnas.

Finalmente, hizo un llamado al sector privado, a las instituciones estatales y a la ciudadanía en general a contribuir para que el proceso electoral se desarrolle de manera ordenada, pacífica y transparente, reforzando así la confianza en las instituciones y consolidando la democracia en el país.

