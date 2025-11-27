Patrullas motorizadas redoblan seguridad en zonas de alta circulación

San Pedro Sula, Honduras.

En el marco de la implementación del Plan Alcázar, la Policía Nacional refuerza su presencia operativa en diversos sectores estratégicos de San Pedro Sula, mediante amplios dispositivos de patrullaje motorizado orientados a anticipar riesgos, prevenir actos delictivos y proteger espacios públicos frecuentados por la ciudadanía.

Desde las primeras horas del día, equipos de la Unidad Motorizada se desplazan por áreas de alta circulación como la Gran Terminal, bulevares principales, barrios céntricos y zonas comerciales que registran gran afluencia diaria, entre ellas barrio Medina, Villa Ernestina y Luisiana.

Estos operativos forman parte de un enfoque de seguridad basado en la movilidad y en la respuesta rápida ante situaciones que puedan poner en riesgo a la población de San Pedro Sula y alrededores.

De acuerdo con información policial, una flota de 16 motocicletas y 33 agentes se mantiene en recorridos constantes, apoyados en análisis sectoriales que permiten priorizar puntos críticos y fortalecer la vigilancia en corredores urbanos clave para la seguridad ciudadana. El patrullaje sobre dos ruedas facilita además la cobertura en calles de difícil acceso para unidades móviles tradicionales.