Tos ferina: contagios suben a 97 y ya deja 9 bebés fallecidos en 2026

Tegucigalpa, Honduras

La tos ferina continúa expandiéndose con rapidez en Honduras y ya suma 97 casos confirmados en lo que va de 2026, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias por el acelerado ritmo de propagación de esta enfermedad respiratoria. La Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud informó este martes que, hasta la semana epidemiológica 12, correspondiente del 22 al 28 de marzo, el país registró seis nuevos contagios en una sola semana, lo que elevó el acumulado nacional a 97 casos.

El repunte preocupa especialmente porque, en apenas el primer trimestre del año, Honduras ya contabiliza cerca del 85 % de todos los diagnósticos reportados durante 2025, cuando el país cerró con 114 casos. Mientras el año pasado se notificaban en promedio nueve contagios por mes, en 2026 la media ya supera los 30 casos mensuales. Especialistas advierten que, si la tendencia no se revierte, Honduras podría superar los 300 casos confirmados al cierre del año, un escenario que elevaría el riesgo de enfrentar un brote de mayor magnitud si no se fortalecen las campañas de vacunación y la vigilancia epidemiológica