Tos ferina: contagios suben a 97 y ya deja 9 bebés fallecidos en 2026

La tos ferina continúa expandiéndose con rapidez en Honduras y ya suma 97 casos confirmados en lo que va de 2026, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias por el acelerado ritmo de propagación de esta enfermedad respiratoria.
La Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud informó este martes que, hasta la semana epidemiológica 12, correspondiente del 22 al 28 de marzo, el país registró seis nuevos contagios en una sola semana, lo que elevó el acumulado nacional a 97 casos.
El repunte preocupa especialmente porque, en apenas el primer trimestre del año, Honduras ya contabiliza cerca del 85 % de todos los diagnósticos reportados durante 2025, cuando el país cerró con 114 casos.
Mientras el año pasado se notificaban en promedio nueve contagios por mes, en 2026 la media ya supera los 30 casos mensuales.
Especialistas advierten que, si la tendencia no se revierte, Honduras podría superar los 300 casos confirmados al cierre del año, un escenario que elevaría el riesgo de enfrentar un brote de mayor magnitud si no se fortalecen las campañas de vacunación y la vigilancia epidemiológica
La jefa de la Unidad de Vigilancia de la Salud, Hommer Mejía, confirmó además que la enfermedad ya ha provocado nueve muertes en el país este año. Siete de las víctimas eran recién nacidos de menos de 30 días de vida y las otras dos, bebés menores de tres meses.
Ante ese panorama, las autoridades reiteraron el llamado a las embarazadas para aplicarse la vacuna contra la tos ferina entre las 26 y 37 semanas de gestación, con el fin de transferir protección al bebé durante sus primeros meses de vida. También exhortaron a los padres de familia a completar oportunamente la inmunización de los menores.
De acuerdo con la más reciente actualización de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Honduras ocupa actualmente la sexta posición entre 12 países de la región con más casos reportados de tos ferina, reflejo del peso creciente de la enfermedad en el país.