BCH proyecta que la economía crecerá entre 3%-4% en 2026

La economía nacional crecerá entre 3% y 4% en 2026, lo que se explica por una mayor inversión privada.
Además, la meta de inflación será de 4%, con una ponderación de 1% por arriba y 1% por debajo.
Así lo reveló este día lunes 27 de abril el presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos, durante la presentación del Programa Monetario 2026-2027.En 2025, la economía hondureña creció 4% y la tasa de inflación fue de 4.98%.
Las proyecciones de 2026 se explican por el impacto del aumento del precio internacional del petróleo y de los aranceles que aplica el gobierno de Estados Unidos a las remesas familiares y a varios productos.
"El contexto internacional es adverso para 2026", según el Fondo Monetario Internacional (FMI). Para contener la inflación, según Lagos, el BCH ha tomado acciones de política monetaria para reducir la emisión monetaria, las que se han visto reflejado en los resultados interanual de marzo 2026.
El costo de esa medida ha tenido un impacto de 700 millones de lempiras en las finanzas del Banco Central.
En su intervención, el presidente del Banco Central destacó el crecimiento de las reservas internacionales netas, las que se ubican en 11,344.8 millones de dólares, equivalente a 6.8 meses de importaciones de bienes y servicios, lo que se debe a una serie de medidas adoptadas en los primeros meses de este año.
Lo acumulado en reservas supera 1,000 millones de dólares respecto a diciembre de 2025.Lagos también destacó que este año las tasas de interés para nuevas operaciones de crédito han bajado en el sistema financiero.