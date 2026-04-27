BCH proyecta que la economía crecerá entre 3%-4% en 2026

Tegucigalpa.

La economía nacional crecerá entre 3% y 4% en 2026, lo que se explica por una mayor inversión privada. Además, la meta de inflación será de 4%, con una ponderación de 1% por arriba y 1% por debajo.

Así lo reveló este día lunes 27 de abril el presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos, durante la presentación del Programa Monetario 2026-2027.En 2025, la economía hondureña creció 4% y la tasa de inflación fue de 4.98%. Las proyecciones de 2026 se explican por el impacto del aumento del precio internacional del petróleo y de los aranceles que aplica el gobierno de Estados Unidos a las remesas familiares y a varios productos. "El contexto internacional es adverso para 2026", según el Fondo Monetario Internacional (FMI). Para contener la inflación, según Lagos, el BCH ha tomado acciones de política monetaria para reducir la emisión monetaria, las que se han visto reflejado en los resultados interanual de marzo 2026.