Capturan a hondureño tras atacar a su amigo con un bisturí para sacarle el corazón

Tegucigalpa, Honduras

Una acalorada discusión casi terminó en tragedia en la colonia Nueva Suyapa de Tegucigalpa, luego de que un hombre, supuestamente bajo los efectos del alcohol , atacara brutalmente a otro ciudadano con un bisturí e incluso intentara sacarle el corazón durante la riña.

De acuerdo con el reporte policial, el agresor inició la agresión contra la víctima, a quien hirió en varias partes del cuerpo durante el altercado registrado en la capital.

La persona lesionada, de 54 años, fue trasladada de emergencia a un centro asistencial, donde permanece estable tras recibir atención médica especializada.

El sospechoso fue capturado en flagrancia la mañana de este jueves 28 de mayo por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), según confirmó el portavoz de la institución, comisionado Wilfredo Maldonado.

“Se logró capturar en flagrancia a este sujeto de 40 años, residente en el mismo sector donde ocurrió el hecho criminal. Es señalado de homicidio en su grado de ejecución de tentativa acabada en perjuicio de un ciudadano de 54 años”, detalló el portavoz.

Maldonado agregó que el hecho se originó en medio de una riña entre ambas personas, donde el agresor incluso habría intentado extraerle el corazón con un bisturí.

El detenido será remitido al Ministerio Público y posteriormente presentado ante los juzgados competentes por el delito de tentativa de homicidio, mientras continúan las investigaciones del caso.

Las autoridades no descartan que el consumo de alcohol haya influido en el comportamiento violento del sospechoso, por lo que el caso sigue bajo análisis por parte de los agentes de investigación.