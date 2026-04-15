  1. Inicio
  2. · Sucesos

Madrugan a matar a indefenso adulto mayor en La Ceiba

Consternación ha causado entre los vecinos que don José Roberto padecía de una lesión medular, condición que le impedía caminar y lo mantenía en estado de total indefensión

Madrugan a matar a indefenso adulto mayor en La Ceiba

El crimen ocurrió dentro de esta vivienda en la colonia Los Laureles.

La Ceiba, Atlántida.

Durante la madrugada de este miércoles se reportó el asesinato de un adulto mayor en la colonia Los Laureles, sector conocido como "El Basural" en La Ceiba, Atlántida.

La víctima ha sido identificada como José Roberto Cantarero Benítez, de 72 años de edad.

Matan a dueña de negocio de venta de ropa en Catacamas, Olancho

Lo que ha generado mayor consternación entre los vecinos es que don José Roberto padecía de una lesión medular, condición que le impedía caminar y lo mantenía en estado de total indefensión.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado capturas ni el móvil de este crimen que enluta a una familia ceibeña.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias