Madrugan a matar a indefenso adulto mayor en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida.
Durante la madrugada de este miércoles se reportó el asesinato de un adulto mayor en la colonia Los Laureles, sector conocido como "El Basural" en La Ceiba, Atlántida.
La víctima ha sido identificada como José Roberto Cantarero Benítez, de 72 años de edad.
Lo que ha generado mayor consternación entre los vecinos es que don José Roberto padecía de una lesión medular, condición que le impedía caminar y lo mantenía en estado de total indefensión.
Hasta el momento, las autoridades no han reportado capturas ni el móvil de este crimen que enluta a una familia ceibeña.