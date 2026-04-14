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Matan a dueña de negocio de venta de ropa en Catacamas, Olancho

Una mujer fue asesinada a balazos en una tienda en Catacamas, Olancho. Dos personas resultaron heridas y la Policía capturó a su pareja como principal sospechoso.

Matan a dueña de negocio de venta de ropa en Catacamas, Olancho

Foto en vida de María Medina, de 34 años.
Catacamas, Olancho

Una mujer fue asesinada a balazos la tarde de este martes dentro de una tienda de ropa en el centro de Catacamas, Olancho, en un hecho violento que también dejó dos personas heridas.

“Toñito” Clavasquín es uno de los hombres asesinados en Potrerillos, Cortés

La víctima fue identificada como María Medina, de 34 años. De acuerdo con información preliminar, el ataque habría sido perpetrado por su pareja sentimental, quien fue capturado horas después por agentes de la Policía Nacional.

Negocio donde mataron a María Medina.

Negocio donde mataron a María Medina.


El crimen generó alarma entre comerciantes y pobladores de la zona céntrica, donde se registró la balacera. Testigos relataron momentos de pánico tras los disparos dentro del establecimiento.

Tras el hecho, el sospechoso intentó huir, pero fue interceptado en un operativo policial en la comunidad de Limones, cuando se dirigía a salir del departamento de Olancho.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado el móvil del crimen, aunque no se descarta que esté vinculado a un hecho de tipo pasional. Equipos de investigación continúan recabando evidencias para esclarecer lo ocurrido.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, que se encargará de continuar con el proceso legal correspondiente.

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Redacción La Prensa
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