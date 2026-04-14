Matan a dueña de negocio de venta de ropa en Catacamas, Olancho

Catacamas, Olancho

Una mujer fue asesinada a balazos la tarde de este martes dentro de una tienda de ropa en el centro de Catacamas, Olancho , en un hecho violento que también dejó dos personas heridas.

La víctima fue identificada como María Medina , de 34 años. De acuerdo con información preliminar, el ataque habría sido perpetrado por su pareja sentimental , quien fue capturado horas después por agentes de la Policía Nacional.





El crimen generó alarma entre comerciantes y pobladores de la zona céntrica, donde se registró la balacera. Testigos relataron momentos de pánico tras los disparos dentro del establecimiento.

Tras el hecho, el sospechoso intentó huir, pero fue interceptado en un operativo policial en la comunidad de Limones, cuando se dirigía a salir del departamento de Olancho.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado el móvil del crimen, aunque no se descarta que esté vinculado a un hecho de tipo pasional. Equipos de investigación continúan recabando evidencias para esclarecer lo ocurrido.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, que se encargará de continuar con el proceso legal correspondiente.