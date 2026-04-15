  1. Inicio
  2. · Sucesos

"Madre, ábreme la puerta": últimas palabras de joven ultimado en Tegucigalpa

Walter Triminio (20) fue atacado frente a su vivienda por sujetos armados que lo estaban esperando para quitarle la vida

Madre, ábreme la puerta: últimas palabras de joven ultimado en Tegucigalpa

El cuerpo quedó tendido frente al portón de la vivienda, junto a una motocicleta que se encontraba en el lugar.

 Fotografía: cortesía
Tegucigalpa.

Un joven de 20 años fue asesinado la noche del martes 14 de abril frente a su vivienda en la colonia 28 de Marzo, en Tegucigalpa, informaron autoridades.

La víctima fue identificada como Walter Alexander Triminio Vásquez, quien, según versiones preliminares, fue atacado por sujetos armados que lo esperaban en las afueras de su casa.

Matan a dueña de negocio de venta de ropa en Catacamas, Olancho

De acuerdo con la información recabada, el joven se encontraba en la calle y, al regresar a su vivienda, notó la presencia de los agresores. En un intento por resguardarse, pidió auxilio a su madre.

“Madre, ábrame la puerta”, gritó el joven momentos antes de ser atacado a disparos, según relatan versiones del hecho.

El cuerpo quedó tendido frente al portón de la vivienda, junto a una motocicleta que se encontraba en el lugar.

"Yo le dije que dejara a ese hombre, que pensara en sus cinco hijos": Hermana de Yessy

Hasta ahora, las autoridades no han determinado el móvil del crimen. Agentes de la Policía Nacional acudieron a la escena para iniciar las investigaciones correspondientes.

El cadáver fue trasladado en horas de la madrugada de este miércoles a la morgue capitalina, donde se le practicará la autopsia de ley antes de ser entregado a sus familiares.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias