"Madre, ábreme la puerta": últimas palabras de joven ultimado en Tegucigalpa

Tegucigalpa.

Un joven de 20 años fue asesinado la noche del martes 14 de abril frente a su vivienda en la colonia 28 de Marzo, en Tegucigalpa, informaron autoridades. La víctima fue identificada como Walter Alexander Triminio Vásquez, quien, según versiones preliminares, fue atacado por sujetos armados que lo esperaban en las afueras de su casa.

De acuerdo con la información recabada, el joven se encontraba en la calle y, al regresar a su vivienda, notó la presencia de los agresores. En un intento por resguardarse, pidió auxilio a su madre. “Madre, ábrame la puerta”, gritó el joven momentos antes de ser atacado a disparos, según relatan versiones del hecho. El cuerpo quedó tendido frente al portón de la vivienda, junto a una motocicleta que se encontraba en el lugar.